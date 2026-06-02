Smrteľná nehoda v Rajeckých Tepliciach: Auto sa čelne zrazilo s kamiónom

RAJECKÉ TEPLICE - Tragické následky mala utorková predpoludňajšia dopravná nehoda na ceste I/64 v Rajeckých Tepliciach. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, čelnú zrážku s kamiónom neprežil vodič osobného auta a jeho spolujazdca so zraneniami odviezli do nemocnice.
Policajná hovorkyňa priblížila, že kamionista viedol svoje vozidlo v smere od Rajca do Žiliny. „Z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s osobným motorovým vozidlom Mitsubishi. Zároveň pri prechádzaní do tejto časti vozovky došlo k zachyteniu zadnej časti pred ním idúcej jazdnej súpravy,“ uviedla Šefčíková.
Vodiči sa podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u nebohého bude vykonaná pitva. „Vec si na mieste prebral vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.