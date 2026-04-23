Poslanci začali štvrtok hmyzom v potravinách: SNS chce nové označovanie aj špeciálne regály v obchodoch

BRATISLAVA - Poslanci začali 7. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze Národnej rady (NR) SR diskusiou o novele zákona o potravinách z dielne koaličnej SNS. Nasledovať má navrhovaná úprava zákona o obecnej polícii, ktorú predložili rovnako poslanci SNS.
Potraviny obsahujúce zložky hmyzu majú byť podľa návrhu SNS zreteľne označené a predávať by sa mali oddelene od ostatných výrobkov. Cieľom je zabezpečiť plnú informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu prostredníctvom jasného, viditeľného a čitateľného označenia týchto výrobkov.
O prebratých bodoch má parlament vo štvrtok hlasovať len o 11.00 h, poobedné hlasovanie o 17.00 h podľa schválenej zmeny v programe nebude. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok na členov vlády. Na štvrtok o 13.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
Brannobezpečnostný výbor nerokoval o podozreniach z nelegálnej migrácie
Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť nerokoval o podozreniach z organizovaného zvážania migrantov k hraniciam SR pred parlamentnými voľbami, o ktorých informoval víťaz maďarských volieb Péter Magyar. Výbor nebol vo štvrtok uznášaniaschopný, pretože neprišlo dostatok poslancov.
„Nejde tu o to, čo hovorí Péter Magyar, ale o to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) aj premiér Robert Fico (Smer-SD) mali predstúpiť pred oficiálne orgány NR SR, ktoré dnes zasadali a mali zodpovedať všetky otázky a vyvrátiť všetky podozrenia a obvinenia,“ povedal predseda opozičného KDH Milan Majerský. Chce vedieť, či v prípade migrantov nešlo o vlastizradu. „To, čo sa dialo pred voľbami bolo jasné zneužitie jednak ‚maďarskej karty‘ a jednak migračnej otázky, ktorá bola v tom čase na stole,“ poznamenal Majerský.
Členka parlamentného výboru Andrea Turčanová (KDH) poukázala na dáta z webu ministerstva vnútra o migrácii. V auguste 2022 prekročilo hranice 670 migrantov a v auguste 2023 ich bolo 9089, tvrdí. „Celkovo za rok 2023 maďarskú hranicu nelegálne prekročilo 46.259 migrantov. To nie sú vymyslené čísla, ale čísla, ktoré uvádza ministerstvo vnútra. Naozaj je dôvodné podozrenie, že sa niečo dialo práve dva mesiace pred voľbami a počty kulminovali,“ povedala Turčanová. Dodala, že v roku 2024 prekročilo hranice 44 migrantov.
Kritika vládnych opatrení
Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) sa pýta, aké opatrenia vládna koalícia proti nelegálnej migrácii spravila a ako sa podarilo polícii hermeticky uzavrieť hranice s Maďarskom. „Ja o tom neviem. Viem len o tom, že migranti odrazu prestali chodiť. Je možné, že keď videli na hraniciach stáť Šutaja Eštoka s Ficom, tak sa otočili a šli radšej smer Severná Kórea,“ poznamenal Krúpa.
Koaličný poslanec a šéf výbor Richard Glück (Smer-SD) má za to, že opozičné vyjadrenia k nelegálnej migrácii sú hlúposť. Vtedajší premiér Ľudovít Ódor mal podľa neho v tejto veci konať, ak mal nejaké podozrenia. „Ak mal pán Ódor takéto informácie a nekonal, tak sa podľa môjho názoru mohol dopustiť trestného činu alebo sprosto klame,“ skonštatoval Glück. Zároveň vylúčil koordinovanie Maďarska s vtedajšou slovenskou opozíciou, ktorej súčasťou bol Smer. „Ako môže opozičný politik koordinovať kroky, ak nemá v zásade žiadnu moc,“ podotkol poslanec. Zvolanie brannobezpečnostného výboru a predvolanie premiéra a ministra vnútra iniciovali v súvislosti s nelegálnou migráciou kresťanskí demokrati. Chceli vedieť či zabezpečil Fico migrantov na hraniciach a či ovplyvňovalo Maďarsko za premiéra Viktora Orbána slovenské voľby.