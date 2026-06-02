Zdrogovaný a bez vodičáku sa pokúsil ujsť polícii: Policajti museli hroziť zbraňou!

NITRA - Nitrianski policajti zadržali vodiča jazdiaceho bez vodičského preukazu a pod vplyvom drog. Vozidlo Seat Altea spozorovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky počas hliadkovej služby. Pomocou zvukového a výstražného znamenia chceli vodiča zastaviť, ten však na výzvy nereagoval a pokúsil sa hliadke ujsť, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo nasledovali a do naháňačky sa pripojili aj ďalšie hliadky. Ich jazda sa skončila, keď vodič Seatu nezvládol riadenie a vyšiel mimo cestu. Naďalej sa však pokúšal s vozidlom z miesta odísť, policajti preto v zmysle zákona použili hrozbu zbraňou. Následne začal muž s policajtami spolupracovať.
Počas kontroly policajti zistili, že 39-ročný vodič bol pod vplyvom omamných látok. Lekárske vyšetrenie potvrdilo prítomnosť amfetamínu a benzodiazepínu v jeho tele. Muž mal navyše zadržaný vodičský preukaz, hoci zákaz viesť motorové vozidlá uložený nemal.