PRIESKUM Voľby by vyhralo PS tesne pred Smerom! SNS zvádza boj s Demokratmi, Dankov návrat do hry

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by v máji vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,7 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 18,9 percenta. Tretia by bola Republika s 9,1 percenta.
Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Na štvrtom mieste v prieskume skončil Hlas-SD (8,9 percenta). Nasledujú SaS (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (8,2 percenta), KDH (7,9 percenta) a Demokrati (5,1 percenta).
Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala SNS so 4,8 percenta, Maďarská aliancia (štyri percentá), Sme rodina (2,2 percenta), Právo na pravdu so ziskom 2,1 percenta a Strana vidieka s 0,3 percenta. Komunistickú stranu Slovenska by volilo 0,2 percenta ľudí.
PS by v parlamente malo 34 mandátov a Smer 33. Republika a Hlas-SD by mali zhodne po 16 kresiel, SaS by mala 15 poslancov. Hnutie Slovensko a KDH by mali rovnako po 14 mandátov. Osem kresiel by získali Demokrati.
Agentúra prieskum realizovala od 14. do 21. mája 2026 na vzorke 1000 respondentov.