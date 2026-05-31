Nočná DRÁMA: Medveď vtrhol do hotela a prechádzal sa po chodbách! VIDEO Sám si otvoril dvere

POIANA BRASOV - V rumunskom horskom stredisku Poiana Brașov zažili minulý týždeň počas jednej noci poriadne napäté chvíle. Do jedného z hotelov sa dostal medveď, ktorý sa bez problémov prechádzal po chodbách a skúšal otvárať dvere. Incident sa našťastie obišiel bez zranení.
Podľa portálu Știrile Pro TV sa medveď dostal do budovy okolo polnoci. Podarilo sa mu otvoriť jedny z dverí a pokračoval na poschodie. Zábery z bezpečnostných kamier ukazujú, ako šelma ťahá za kľučku ďalších dverí zubami a pazúrmi, no napokon to vzdá a odíde.
Zamestnanci okamžite privolali pomoc. Na miesto bola vyslaná zmiešaná hliadka policajta a žandára, no keď dorazili, medveď už z hotela odišiel.
Strety s medveďmi sú čoraz častejšie
Podľa hotelového personálu nejde o ojedinelý jav — v oblasti sa medvede objavujú pravidelne. Odborník z WWF Romania Cristian Remus Papp vysvetlil, že ide o dôsledok dlhodobého zvykania si šeliem na ľahko dostupné zdroje potravy v blízkosti ľudí.
„Medveď je inteligentné zviera a keď si zvykne na potravu, ktorú môže jednoducho získať v okolí ľudí, bude sa vracať vždy, keď má príležitosť a láka ho zdroj potravy. Žiaľ, netýka sa to len tohto jedného medveďa, ale viacerých, ktoré čoraz častejšie vstupujú do komunít,“ povedal Papp. Podľa odborníkov je problémom najmä zlé hospodárenie s odpadom — kontajnery, ktoré nie sú zabezpečené, medvede priťahujú. To vedie k čoraz častejším konfliktom medzi ľuďmi a divou zverou.
Rumunsko má jednu z najväčších populácií medveďov v Európe
Krajina je domovom rozsiahlej populácie medveďa hnedého. Predbežné výsledky štúdie ministerstva životného prostredia z apríla 2025 odhadujú početnosť populácie na 10 419 až 12 770 jedincov.
Strety s medveďmi sú bežné najmä v horských oblastiach, vrátane turisticky vyhľadávaných miest, ako je Transfăgărășan. Mnohí turisti medvede prikrmujú alebo sa k nim približujú kvôli fotografiám, hoci za to hrozia pokuty a riziko útoku je vysoké. V minulosti už došlo aj k vážnym zraneniam či úmrtiam.