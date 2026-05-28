Turistku uniesli a tri dni znásilňovali migranti: Polícia zverejnila VIDEO razie! Bilancia: 5 zatknutých, 11 deportovaných

RÍM – Talianskom otriasa ohavný čin. Skupina mužov v Ríme zlákala na drogy turistku z Kolumbie. Následne ju uniesli do opustenej budovy. Tri dni tam prežívala peklo.
Talianska polícia vyšetruje obzvlášť závažný trestný čin. Dňa 19. mája sa v Ríme počas večerných hodín pred jednou z reštaurácií pohybovala nemenovaná Kolumbijčanka (32), ktorá mala priletieť do metropoly zhruba pred 10 dňami. V jednom okamihu k nej pristúpil neznámy muž, ktorý jej mal ponúkať drogy. Informuje o tom Leggo.
Drogy ju znehybnili
Turistka sa dala zlákať na kúpu hašiša. Neznámy ju vyzval, aby ho nasledovala kúsok ďalej, kde je menej ľudí a tam dohodnú obchod. Zhruba po pol hodine chôdze k nim prišla dodávka, z ktorej vystúpili ďalší muži a ženu uniesli.
Ako informuje polícia, pre Kolumbijčanku sa začala nočná mora. Z dodávky ju presunuli do opustenej budovy na Via Cesare Tallone, kde ju malo v priebehu 36 hodín znásilniť najmenej 5 mužov. Okrem toho sa jej vyhrážali, že ju zabijú.
"Obeti mali podať narkotiká, ktoré ochromili jej zmysly a nebola vôbec schopná reagovať. Pokus o útek bol v takejto situácii prakticky nulový. Násilníci jej mali ukradnúť doklady aj mobilný telefón," doplnilo policajné krajské riaditeľstvo v Ríme.
Pomohol jej náhodný okoloidúci
Zajatkyni sa podarilo uniknúť až na tretí deň. Polonahá vybehla na ulicu a náhodného okoloidúceho požiadala o pomoc. Ten následne zavolal na tiesňovú linku. Kolumbijčanku urýchlene previezli na polikliniku Casilino, kde podstúpila sériu vyšetrení. Tie odhalili jasné známky násilia a užitie drog.
Prípad prebrala rímska prokuratúra. Zapojili sa aj forézni experti a imigračný úrad. Na základe výpovede obete podnikli policajti raziu v opustenej budove, kde zadržali 22 nelegálnych migrantov. Všetci pochádzali z krajín mimo EÚ. Obeť následne identifikovala podľa fotografií päť mužov, ktorí ju uniesli a znásilnili.
Muži zákona ich zatkli a obvinili zo skupinového znásilnenia. Ďalších 11 okamžite deportovali do záchytného centra. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Obvinení sa dopustili aj krádeže, keď násilným spôsobom odcudzili osobné vecí svojej obete.