Moderátorka spravodajstva 2 roky po tragickej smrti manžela (†39): Znova zamilovaná!

PRAHA - Po dvoch rokoch od tragickej straty manžela sa do života moderátorky Petry Svobody vrátila láska. Obľúbená tvár televízie Nova potvrdila vzťah so slovenským podnikateľom a športovcom, po boku ktorého opäť našla šťastie a dôvod na úsmev.
Moderátorka Petra Svoboda po náročnom období opäť žiari šťastím. Dva roky po tragickej strate manžela Ondřeja Křivku, ktorý zahynul na bicykli po zrážke s osobným autom, je v jej živote nová láska. Po boku obľúbenej tváre televízie Nova sa objavil slovenský podnikateľ a športovec Martin Brna.
Nedávno si Petra na sociálnych sieťach pripomenula smutné výročie od manželovej smrti. K spomienke pridala aj emotívne slová: „Niektoré objatia sa už nikdy nezopakujú. A čas túto bolestivú realitu len každý deň znovu pripomína. My sa ju len snažíme prijať. Dnes sú to dva roky, Ondrášik, a stále si často hovorím, že to nemôže byť pravda. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú spolu s nami.“
Po odchode manžela sa mohla spoľahnúť najmä na svoje deti Rachel a Eduarda, ktoré jej pomáhali zvládať najťažšie chvíle. Zdá sa však, že dnes už nie je na všetko sama. Na fotografiách zverejnených na internete sa objavila v spoločnosti priateľov. Na spoločnej fotografii bol po jej boku muž, čo neušlo pozornosti nikomu. Ich vzájomná blízkosť naznačovala, že nejde len o priateľský vzťah.
Samotná Petra neskôr potvrdila, že je opäť zadaná. „Áno, už nejaký čas mám priateľa, žije na Slovensku a ja v Prahe, a takto sme spokojní. Viac by som si nechala pre seba,“ povedala pre denník Blesk. Jej partnerom je Martin Brna, úspešný slovenský podnikateľ, ktorý sa aktívne venuje športu. Okrem podnikateľských aktivít sa pravidelne zúčastňuje triatlonových pretekov. Martin je podľa dostupných informácií rozvedený. Vo voľnom čase ho okrem športu lákajú aj rýchle autá.
