Obrovská explózia na ostrove: VIDEO zachytilo masívny výbuch továrne! Ľudia si mysleli, že ich bombardujú

VALLETTA - Mohutná detonácia zobudila ešte pred svitaním obyvateľov viacerých častí Malty. Výbuch bol taký silný, že otriasal budovami, rozbíjal okná a vyvolal medzi ľuďmi paniku. Niektorí boli presvedčení, že ostrov sa stal terčom útoku.
Pokojné pondelkové ráno na Malte prerušila séria explózií, ktoré bolo počuť na kilometre ďaleko. Prvý a zároveň najsilnejší výbuch zaznel krátko po 6.30 h v areáli továrne na výrobu ohňostrojov Ta' Lourdes v oblasti Magtab.
Krátko nato nasledovalo niekoľko ďalších detonácií, ktoré ešte viac vystrašili miestnych obyvateľov.
Otrasy cítili aj kilometre od miesta výbuchu
Sila explózie bola podľa svedkov mimoriadna. Obyvatelia hlásili poškodené okná, otrasy budov a silnú tlakovú vlnu, ktorú pocítili aj ľudia nachádzajúci sa vo väčšej vzdialenosti od továrne.
Ako informuje portál Malta Today, telefonáty od znepokojených obyvateľov prichádzali aj z okolitých miest. Mnohí tvrdili, že výbuch počuli niekoľko kilometrov od epicentra a viacerí opisovali pocit, akoby sa pod nimi zachvela zem.
Dvaja muži skončili v nemocnici
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky aj polícia, ktorá začala vyšetrovanie príčin incidentu.
Podľa dostupných informácií utrpeli zranenia dvaja muži, ktorí sa v čase explózie nachádzali na poliach v blízkosti továrne. Záchranári ich previezli do nemocnice s ľahšími poraneniami. Lekársku pomoc však potrebovali aj pre silný šok, ktorý po výbuchu utrpeli.
Výbuch zabíjal aj zvieratá
Následky explózie nezasiahli len ľudí a majetok. Miestne médiá informovali aj o uhynutých zvieratách v okolí továrne.
Podľa prvých správ medzi obeťami patria vtáky, zajace aj hospodárske zvieratá vrátane kráv, ktoré sa nachádzali v blízkosti miesta nešťastia.
Myslela si, že sa začalo bombardovanie
Silný zážitok opísala aj žena, ktorá v čase incidentu venčila psov v parku Kennedy Grove.
Najprv sa domnievala, že ide o menšiu nehodu, no po ďalších detonáciách ju zachvátila panika.
„Bola som v Kennedy Grove so psami, keď zaznel prvý výbuch. Najskôr som si myslela, že vybuchla plynová fľaša. Asi o päť minút neskôr prišli ďalšie tri explózie. Boli také silné, že som cítila, ako sa mi zdvíhajú vlasy a všetky stromy okolo sa rozkývali. Psy úplne spanikárili. Nikdy v živote som sa tak nebála. Na chvíľu som bola presvedčená, že nás bombardujú,“ opísala svoje skúsenosti.
Príčiny výbuchu vyšetrujú
Hovorca maltského úradu civilnej ochrany potvrdil, že k incidentu došlo priamo v továrni na ohňostroje.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, čo mohlo sériu explózií spôsobiť. Úrady zatiaľ nezverejnili, či išlo o technickú poruchu, ľudské zlyhanie alebo inú príčinu.