Trumpa pochytila zúrivosť: Ostro sfúkol Netanjahua! Si úplne je*nutý, nebyť mňa, skončíš vo väzení

WASHINGTON - Napätie medzi USA a Izraelom malo dosiahnuť nový vrchol. Podľa zákulisných informácií sa americký prezident Donald Trump počas telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom neovládol a ostro kritizoval izraelské kroky v Libanone.
Za zatvorenými dverami sa mal odohrať jeden z najvypätejších rozhovorov medzi americkým prezidentom a izraelským premiérom za posledné mesiace. Tvrdí to portál Axios s odvolaním sa na viacerých amerických predstaviteľov oboznámených s obsahom telefonátu.
Podľa ich informácií Trump ostro reagoval na izraelskú vojenskú aktivitu v Libanone a snažil sa zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu.
Hnev vo Washingtone
Telefonát sa uskutočnil v pondelok po tom, čo Irán údajne pohrozil ukončením rokovaní so Spojenými štátmi. Dôvodom mali byť pokračujúce izraelské operácie v Libanone.
Práve obava o budúcnosť rokovaní s Teheránom mala podľa zdrojov výrazne prispieť k Trumpovej podráždenej reakcii.
Americkí predstavitelia tvrdia, že prezident USA mal Netanjahua označiť za človeka, ktorý situáciu zbytočne vyhrocuje, a zároveň ho obviniť z nevďačnosti.
Podľa citácií, ktoré zverejnil Axios, mali počas rozhovoru zaznieť aj veľmi expresívne výroky.
„Si úplne je*nutý. Nebyť mňa, skončil by si vo väzení. Zachraňujem ti zadok. Kvôli tomuto teraz všetci nenávidia Izrael,“ mal podľa zdrojov povedať Trump.
Ďalší človek oboznámený s obsahom telefonátu tvrdí, že americký prezident v jednej chvíli na Netanjahua dokonca kričal.
Spor o útok na Bejrút
Jadrom konfliktu medzi oboma lídrami mala byť hrozba izraelského útoku na libanonské hlavné mesto.
Jeden z amerických predstaviteľov uviedol, že Trump Netanjahuovi vysvetľoval, že prípadné bombardovanie Bejrútu by ešte viac prehĺbilo medzinárodnú izoláciu Izraela.
Podľa zdrojov Washington zároveň nesúhlasil s rozsahom izraelských operácií v južnom Libanone.
Americká administratíva vraj uznáva právo Izraela brániť sa útokom hnutia Hizballáh, no zároveň považuje posledné kroky izraelskej vlády za neprimerané.
Obavy z civilných obetí
Ďalším sporným bodom mali byť vysoké počty civilných obetí počas bojov v Libanone.
Jeden z amerických predstaviteľov tvrdí, že Trump vyjadril nespokojnosť s operáciami, pri ktorých izraelská armáda ničila celé budovy s cieľom zlikvidovať jednotlivých veliteľov Hizballáhu.
Práve tento aspekt mal podľa zdrojov výrazne prispieť k napätej atmosfére počas telefonátu.
Jeden z najhorších rozhovorov
Vzťahy medzi Donaldom Trumpom a Benjaminom Netanyahuom prešli v minulosti viacerými krízami, no zároveň úzko spolupracovali v otázkach Iránu či bezpečnosti na Blízkom východe.
Tentoraz však podľa amerických zdrojov išlo o mimoriadne ostrú výmenu názorov.
Jeden z predstaviteľov americkej administratívy dokonca označil pondelkový telefonát za jeden z najhorších rozhovorov medzi oboma politikmi od Trumpovho návratu do Bieleho domu.
Netanjahu ustúpil?
Po skončení rozhovoru izraelský predstaviteľ pre Axios uviedol, že Izrael už aktuálne neplánuje údery proti cieľom Hizballáhu v Bejrúte.
Samotný Netanjahu následne informoval, že Trumpovi zopakoval izraelskú pozíciu. Podľa jeho vyjadrenia bude Izrael pokračovať vo vojenských operáciách, pokiaľ Hizballáh neprestane útočiť na izraelské územie.
Jeden z amerických zdrojov však tvrdí, že priebeh rozhovoru vyzeral inak.
Podľa neho Trump izraelského premiéra počas telefonátu výrazne pritlačil a Netanjahu nakoniec súhlasil s tým, že Washington bude pokračovať v diplomatickom riešení situácie.
V hre sú aj rokovania s Iránom
Za kulisami sa zároveň vedú rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom o dokumente, ktorý by mohol prispieť k ukončeniu bojov v Libanone.
Práve tieto rozhovory sú podľa zdrojov jedným z hlavných dôvodov, prečo Washington nechce ďalšie rozširovanie konfliktu.
Krátko po telefonáte Trump na svojej sociálnej sieti oznámil, že rokovania s Iránom pokračujú a podľa jeho slov napredujú rýchlym tempom.