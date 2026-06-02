Aj Madonna je len človek: FOTO Outfit ako bežný smrteľník!

LOS ANGELES - Madonna tentoraz nechala luxus a okázalosť bokom. Pri odlete z Veľkej Británie sa ukázala v pohodlnom outfite, ktorý by si bez váhania obliekol nejeden bežný cestujúci.
Spevácka legenda Madonna dokázala, že ani svetové hviezdy nemusia byť neustále dokonale upravené. Pri odlete z Veľkej Británie prekvapila mimoriadne nenúteným outfitom, ktorý by si bez problémov obliekol ktokoľvek na pohodlnú cestu lietadlom. Kráľovná popu tentoraz odložila extravagantné módne kúsky aj luxusné róby a stavila na maximálne pohodlie.
Na letisko dorazila vo voľných teplákoch, károvanej modrej košeli a bielych ponožkách vytiahnutých vysoko nad členky. Celý vzhľad doplnili nenápadné okuliare a čierna kabelka, vďaka čomu pôsobila skôr ako obyčajná cestujúca než jedna z najväčších hudobných ikon všetkých čias. Spoločnosť jej robil o niekoľko desaťročí mladší partner Akeem Morris, ktorý sa niesol v podobne uvoľnenom štýle. Zvolil jednoduché modré tričko a klasické džínsy, čím vytvorili nenápadný pár, ktorý by na prvý pohľad len málokto spoznal.
Jediným znakom toho, že nejde o bežných dovolenkárov, bolo množstvo luxusnej batožiny a pozornosť letiskového personálu. Zamestnanci sa starali o kufre dvojice a sprevádzali ich počas presunu terminálom. Madonna tak ukázala, že aj keď je jednou z najznámejších celebrít sveta, počas dlhých presunov dáva prednosť komfortu pred dokonalým imidžom. Zdá sa, že v otázke cestovania platí jednoduché pravidlo aj pre slávne mená – pohodlie je na prvom mieste.
