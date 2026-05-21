Mladík chcel naplánovať vraždu iránskeho výskumníka: Súd ho odsúdil

ŠTOKHOLM - Švédske úrady vo štvrtok odsúdili tínedžera na takmer štyri roky v nápravnom zariadení pre mladistvých, pretože sa pokúsil nožom napadnúť iránskeho výskumníka žijúceho v meste Malmö. Informuje správa agentúry AFP.
Mladík bol spolu s dvomi ďalšími osobami obžalovaný z plánovania vraždy renomovaného vedca Arvina Khoshnooda, podľa ktorého za týmto útokom stojí iránska vláda. Mladíka naverbovali prostredníctvom komunikačných aplikácií zvyšní obžalovaní a za zabitie vedca mal dostať odmenu. Tínedžer sa vlani v septembri s výskumníkovou manželkou pred ich domom v meste Malmö začal rozprávať. Vedec zostal vo vnútri a zavolal políciu. Odvtedy žije v utajení na inej adrese, ozrejmil jeho právnik pre AFP.
„Podľa súdu je preukázateľné, že A.N. sa vyzbrojil nožom a vybral do bytu obete s úmyslom zabiť,“ uviedol súd v rozsudku. Na obvinenie z pokusu o vraždu však nezískal dostatočné dôkazy a trestný čin preklasifikoval na štádium prípravy. Tínedžer za to dostal trest odňatia slobody na tri roky a deväť mesiacov v nápravnom zariadení pre mladistvých.
Expert na záležitosti Iránu
Arvin Khoshnood sa častokrát objavoval vo švédskych médiách ako expert na záležitosti Iránu. Na sociálnych sieťach podporuje syna zvrhnutého iránskeho šacha Rezu Pahlavího, ktorý žije v exile v Spojených štátoch a vedie jedno z opozičných hnutí. Prokurátor odmietol komentovať, či do prípadu bola zapojená zahraničná mocnosť.