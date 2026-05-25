Erotická modelka prehovorila: Neuveriteľné, čo od nej jeden fanúšik žiadal! A ONA súhlasila

LONDÝN - Každé ráno ju čakajú stovky správ od fanúšikov. Niektorí žiadajú netradičný obsah, iní zachádzajú oveľa ďalej. Americká modelka pre dospelých Luna Benna tvrdí, že dostáva jedny z najpodivnejších správ na internete a niektoré požiadavky ju prekvapili aj po rokoch v brandži. Jeden muž ju priam šokoval.
Dvadsaťsedemročná Luna Benna, ktorú na Instagrame sleduje približne 1,5 milióna ľudí, si počas svojej kariéry zvykla na všelijaké netradičné želania fanúšikov. Jedna požiadavka však podľa nej výrazne vyčnievala nad ostatnými.
Jeden z jej priaznivcov jej totiž ponúkol tisíce libier za to, aby prevzala kontrolu nad jeho každodenným životom a rozhodovala prakticky o všetkom, čo počas dňa urobí. Nepožadoval len rady či motivačný koučing. Chcel, aby rozhodovala o jeho dennom harmonograme, jedálničku, cvičení aj voľnom čase.
O nezvyčajnom príbehu informoval britský denník Daily Star.
Chcel, aby zaňho rozhodovala úplne o všetkom
Muž podľa modelkiných slov najskôr ponúkol približne 7-tisíc libier mesačne. Podmienka však bola jasná – Luna mala určovať jeho denný režim do najmenších detailov podobne ako v populárnej hre The Sims.
„Povedal mi, že sumu zvýši, ak budem dôsledná a prevezmem nad jeho životom úplnú kontrolu,“ spomína modelka.
Najprv si myslela, že ide o žart. Postupne však zistila, že muž svoju požiadavku myslí úplne vážne.
„Čím viac mi to vysvetľoval, tým viac som si uvedomovala, že nejde o žiadny vtip. Nemal v úmysle robiť si zo mňa srandu. Skutočne chcel, aby niekto iný určoval pravidlá jeho života,“ uviedla.
Presný rozpis od rána do večera
Modelka nakoniec na istý čas súhlasila a začala zostavovať detailný harmonogram.
Muž musel vstávať v presne určený čas, pravidelne sa hlásiť správami a dodržiavať jedálniček, ktorý mu pripravila.
Určovala mu dokonca aj kalorický príjem, tréningový plán, čas strávený na telefóne či obdobia, počas ktorých sa nesmel rozptyľovať.
Každý deň dostával nové úlohy a ich splnenie musel dokladovať fotografiami.
Typický deň podľa Luny vyzeral nasledovne:
- budíček o 6:30 ráno,
- ranná správa s potvrdením, že vstal,
- tréning podľa pokynov,
- presne určené raňajky,
- pracovný blok bez vyrušovania,
- schválené prestávky,
- večerná rutina vrátane času uloženia sa na spánok.
Fanúšik bral pravidlá mimoriadne vážne
Podľa modelky bol muž svojmu novému režimu úplne oddaný. „Ospravedlňoval sa, ak sa omeškal s hlásením čo i len o pár minút. Bola som prekvapená, ako vážne to celé bral,“ povedala.
Dodala, že miestami mala dokonca pocit, že jeho disciplína zachádza príliš ďaleko a musela ho upozorňovať, aby to nepreháňal.
Nešlo vraj len o fantáziu
Luna si nemyslí, že za jeho požiadavkou stála výlučne túžba po netradičnom zážitku.
Podľa nej mohol byť hlavným dôvodom tlak, ktorému mnohí muži čelia v každodennom živote.
„Myslím si, že pre mnohých mužov je príťažlivá predstava, že na chvíľu nemusia niesť zodpovednosť za všetky rozhodnutia. Sú zvyknutí mať všetko pod kontrolou, a preto im môže pripadať oslobodzujúce, keď túto kontrolu odovzdajú niekomu inému,“ vysvetlila.
Modelka tvrdí, že podobné netradičné požiadavky nie sú v jej správach ničím výnimočným. Príbeh s mužom, ktorý jej platil za riadenie svojho života, však podľa nej patrí medzi tie, na ktoré len tak nezabudne.