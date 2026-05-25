Pondelok25. máj 2026, meniny má Urban, zajtra Dušan

Erotická modelka prehovorila: Neuveriteľné, čo od nej jeden fanúšik žiadal! A ONA súhlasila

Luna Benna Zobraziť galériu (2)
Luna Benna (Zdroj: Instagram/Luna Benna)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Každé ráno ju čakajú stovky správ od fanúšikov. Niektorí žiadajú netradičný obsah, iní zachádzajú oveľa ďalej. Americká modelka pre dospelých Luna Benna tvrdí, že dostáva jedny z najpodivnejších správ na internete a niektoré požiadavky ju prekvapili aj po rokoch v brandži. Jeden muž ju priam šokoval.

Dvadsaťsedemročná Luna Benna, ktorú na Instagrame sleduje približne 1,5 milióna ľudí, si počas svojej kariéry zvykla na všelijaké netradičné želania fanúšikov. Jedna požiadavka však podľa nej výrazne vyčnievala nad ostatnými.

Jeden z jej priaznivcov jej totiž ponúkol tisíce libier za to, aby prevzala kontrolu nad jeho každodenným životom a rozhodovala prakticky o všetkom, čo počas dňa urobí. Nepožadoval len rady či motivačný koučing. Chcel, aby rozhodovala o jeho dennom harmonograme, jedálničku, cvičení aj voľnom čase.

O nezvyčajnom príbehu informoval britský denník Daily Star.

Chcel, aby zaňho rozhodovala úplne o všetkom

Muž podľa modelkiných slov najskôr ponúkol približne 7-tisíc libier mesačne. Podmienka však bola jasná – Luna mala určovať jeho denný režim do najmenších detailov podobne ako v populárnej hre The Sims.

„Povedal mi, že sumu zvýši, ak budem dôsledná a prevezmem nad jeho životom úplnú kontrolu,“ spomína modelka.

Najprv si myslela, že ide o žart. Postupne však zistila, že muž svoju požiadavku myslí úplne vážne.

„Čím viac mi to vysvetľoval, tým viac som si uvedomovala, že nejde o žiadny vtip. Nemal v úmysle robiť si zo mňa srandu. Skutočne chcel, aby niekto iný určoval pravidlá jeho života,“ uviedla.

Luna Benna
Zobraziť galériu (2)
Luna Benna  (Zdroj: Instagram/Luna Benna)

Presný rozpis od rána do večera

Modelka nakoniec na istý čas súhlasila a začala zostavovať detailný harmonogram.

Muž musel vstávať v presne určený čas, pravidelne sa hlásiť správami a dodržiavať jedálniček, ktorý mu pripravila.

Určovala mu dokonca aj kalorický príjem, tréningový plán, čas strávený na telefóne či obdobia, počas ktorých sa nesmel rozptyľovať.

Každý deň dostával nové úlohy a ich splnenie musel dokladovať fotografiami.

Typický deň podľa Luny vyzeral nasledovne:

  • budíček o 6:30 ráno,
  • ranná správa s potvrdením, že vstal,
  • tréning podľa pokynov,
  • presne určené raňajky,
  • pracovný blok bez vyrušovania,
  • schválené prestávky,
  • večerná rutina vrátane času uloženia sa na spánok.

Fanúšik bral pravidlá mimoriadne vážne

Podľa modelky bol muž svojmu novému režimu úplne oddaný. „Ospravedlňoval sa, ak sa omeškal s hlásením čo i len o pár minút. Bola som prekvapená, ako vážne to celé bral,“ povedala.

Dodala, že miestami mala dokonca pocit, že jeho disciplína zachádza príliš ďaleko a musela ho upozorňovať, aby to nepreháňal.

Nešlo vraj len o fantáziu

Luna si nemyslí, že za jeho požiadavkou stála výlučne túžba po netradičnom zážitku.

Podľa nej mohol byť hlavným dôvodom tlak, ktorému mnohí muži čelia v každodennom živote.

„Myslím si, že pre mnohých mužov je príťažlivá predstava, že na chvíľu nemusia niesť zodpovednosť za všetky rozhodnutia. Sú zvyknutí mať všetko pod kontrolou, a preto im môže pripadať oslobodzujúce, keď túto kontrolu odovzdajú niekomu inému,“ vysvetlila.

Modelka tvrdí, že podobné netradičné požiadavky nie sú v jej správach ničím výnimočným. Príbeh s mužom, ktorý jej platil za riadenie svojho života, však podľa nej patrí medzi tie, na ktoré len tak nezabudne.

Viac o téme: PožiadavkyFanúšikovia Luna BennaModelka pre dospelýchThe Sims
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lily Phillips spala so
Pornohviezda prehovorila: TOTO by som pre svojich fanúšikov nikdy neurobila! Nech vyhľadajú pomoc
Zahraničné
Fight Night Challenge, Michaela
Markizáčka skoncovala s OnlyFans: Každý robí chyby!
Domáci prominenti
Shannon Elizabeth
Herečka (52) z Prcičiek: Tajný rozvod aj nová kariéra... Začala robiť OnlyFans!
Zahraniční prominenti
FOTO Veriaca učiteľka (36) dala
Veriaca učiteľka (36) dala v škole výpoveď: Boh jej vraj povedal, aby bola pornohviezdou!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SND uvedie premiéru komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti
SND uvedie premiéru komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti
Správy
Dirigent Lukáš Kunst k premiére komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti: Je to obrovský záväzok
Dirigent Lukáš Kunst k premiére komickej opery Milana Dubovského Traja kohúti: Je to obrovský záväzok
Správy
Do národného Reprezentatívneho zoznamu NKD pribudlo sedem prvkov
Do národného Reprezentatívneho zoznamu NKD pribudlo sedem prvkov
Správy

Domáce správy

Juraj Blanár
Minister Blanár prijme veľvyslancov afrických krajín pri príležitosti Dňa Afriky
Domáce
Ilustračné foto
Sucho na Slovensku: Dve tretiny územia trápia extrémne podmienky
Domáce
Ilustračné foto
Košičan pred súdom: Čelí obžalobe za sériu krádeží v obchodoch s celkovou škodou tisíce eur
Domáce
Požiar v Senci: Hasiči v noci zachraňovali opustený dom, škoda dosiahla 1000 eur
Požiar v Senci: Hasiči v noci zachraňovali opustený dom, škoda dosiahla 1000 eur
Bratislava

Zahraničné

Luna Benna
Erotická modelka prehovorila: Neuveriteľné, čo od nej jeden fanúšik žiadal! A ONA súhlasila
Zahraničné
Si Ťin-pching si podáva
Dráma na stretnutí s Trumpom: Čínsky vodca stratil nad sebou kontrolu! Výbuch HNEVU za dverami
Zahraničné
Zrážka vlaku s nákladným
Tragická kolízia vlaku s kamiónom: Nehoda si vyžiadala život a desiatky zranených
Zahraničné
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Netanjahu pritvrdzuje: Nariadil zintenzívniť údery proti Hizballáhu v Libanone
Zahraničné

Prominenti

Inkognito, Michal Hudák a
Čekyho pikantné priznanie nenechalo Hudáka chladným: Michal, tieto žartíky milujú všetci!
Domáci prominenti
Caleb Shomo
Známy rocker roky utápal svoju identitu v alkohole, teraz šokoval fanúšikov: Som gay! Reakcia manželky
Zahraniční prominenti
Miri Vlček
Problémový známy Slovák opäť v hľadáčiku polície: Vyhlásila po ňom pátranie!
Domáci prominenti
Dara Rolins v Taliansku
Dara Rolins mení adresu: Predaj luxusnej vily za milióny!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Nenápadná chyba pri pití: TAKTO sa môžete nakaziť nebezpečným vírusom!
Zaujímavosti
Čo robia Nepálci inak:
Čo robia Nepálci inak: Tajomstvá zdravia, ktoré fungujú
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy
Zaujímavosti
Paríž má nový trend:
Paríž má nový trend: Psy si v kaviarňach pochutnávajú na zákuskoch ako skutoční gurmáni
Zaujímavosti

Dobré správy

Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce

Ekonomika

Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štát chce opäť pritvrdiť: Skončí sa zarábanie na deťoch? Pozrite si bizarné prípady „vyciciavania systému“!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Štvrtý blok Mochoviec len krok od spustenia: Od ÚJD získali elektrárne dôležité rozhodnutie!
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Boj o štvrťfinále aj o výhodné druhé miesto: Slovensko čaká zápas o všetko
MS V HOKEJI 2026 Boj o štvrťfinále aj o výhodné druhé miesto: Slovensko čaká zápas o všetko
Slováci
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS V HOKEJI 2026 Zo slovenskej šatne unikli citlivé informácie: Vedenie sa rozhodlo pre rázny krok
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
MS V HOKEJI 2026 Pomoc od Česka neprišla: Nečakaná výhra Nórska poslala Slovákov do boja o všetko
MS v hokeji
Slovinsko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Slovinsko – Taliansko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji

Auto-moto

Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky

Kariéra a motivácia

Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Zaujímavé pracovné ponuky
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Koľko dní dovolenky človek skutočne potrebuje? Vedci majú jasno a mnohých odpoveď prekvapí
Dovolenka a Choroba
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Prostredie práce
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rady a tipy
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Sendviče a bagety

Technológie

Vedci našli v mozgu proteín, ktorý môže brzdiť starnutie. Keď ho v experimente utlmili, telo začalo vykazovať znaky vyššieho veku
Vedci našli v mozgu proteín, ktorý môže brzdiť starnutie. Keď ho v experimente utlmili, telo začalo vykazovať znaky vyššieho veku
Veda a výskum
Červie diery možno vôbec nie sú tunely cez vesmír. Nový výklad Einsteinovej myšlienky ukazuje na niečo ešte zvláštnejšie
Červie diery možno vôbec nie sú tunely cez vesmír. Nový výklad Einsteinovej myšlienky ukazuje na niečo ešte zvláštnejšie
Veda a výskum
Terminátor už nie je len film. Expert varuje, že časť tejto budúcnosti už stojí na bojisku. Dá sa však strojom veriť?
Terminátor už nie je len film. Expert varuje, že časť tejto budúcnosti už stojí na bojisku. Dá sa však strojom veriť?
Armádne technológie
Sú tvoje WhatsApp správy naozaj súkromné? Nová žaloba tvrdí, že sľuby Mety o šifrovaní nemusia zodpovedať realite
Sú tvoje WhatsApp správy naozaj súkromné? Nová žaloba tvrdí, že sľuby Mety o šifrovaní nemusia zodpovedať realite
Bezpečnosť

Bývanie

Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie: Vzťah majú postavený na pokoji, nie dráme
Partnerské vzťahy
Tieto dvojice znamení spolu vydržia najdlhšie: Vzťah majú postavený na pokoji, nie dráme
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Luna Benna
Zahraničné
Erotická modelka prehovorila: Neuveriteľné, čo od nej jeden fanúšik žiadal! A ONA súhlasila
Si Ťin-pching si podáva
Zahraničné
Dráma na stretnutí s Trumpom: Čínsky vodca stratil nad sebou kontrolu! Výbuch HNEVU za dverami
Vľavo odsúdený Matthew Hergen
Zahraničné
BRUTÁLNA vražda: Schizofrenik zabil vlastného brata a zjedol jeho oko! V base spáchal samovraždu
Jodi Cowanová zomrela po
Zahraničné
Desivý útok pitbullov: Roztrhali ženu! Držal som jej ruku na krvácajúcej rane, narieka manžel

Ďalšie zo Zoznamu