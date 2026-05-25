Čekyho pikantné priznanie nenechalo Hudáka chladným: Michal, tieto žartíky milujú všetci!

BRATISLAVA - V Inkognite bolo horúco! Keď sa Marián Čekovský pochválil svojou hrou na gumičku od nohavíc, pre ostatných hádačov to bola voda na mlyn.
K stolu vedľa moderátora Vlada Voštinára sa v relácii Inkognito posadil hosť, ktorý hrá na veľmi netradičnom hudobnom nástroji - ak sa to vôbec nástrojom dá nazvať. „Peter hrá na niečom, čo apriori neslúži ako hudobný nástroj, ale on na ňom hrá,“ pokúsil sa hádať Michal Hudák. Vzápätí zareagoval Čekovský historkou z detstva: „Ja keď som bol malý, naťahoval som si gumičku z nohavíc a...“ naznačil Čeky nielen pohybom, ale aj zvukom, čo robil. Samozrejme, že Michal sa nezdržal a hneď zahlásil: „Existujú záznamy, je to len čiastočná pravda, nebola to gumička z nohavíc,“ zažartoval, čím vyvolal naozaj hurónsky smiech a Vladovu výzvu: „Zahraj niečo...“ A čo čert nechcel, Čeky v tejto téme bez hanby pokračoval aj ďalej...
Čo však prišlo potom, vás úplne odzbrojí. Keď Peter zahral na netradičnom hudobnom nástroji, hádači vstali zo stoličiek so slovami: „Bravó... fantastické... to je výkon... neskutočné...!“ Najväčšie prekvapenie však prišlo vo chvíi, keď sa na dvojhru podujal aj Čeky... Pozrite si nielen video, ale aj reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
