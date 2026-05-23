Mladík obvinený z vraždy dievčaťa v Pardubiciach skončil vo väzbe: K súdu ho sprevádzali ťažkoodenci so samopalmi

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Súd v Ústí nad Orlicí dnes poslal do väzby mladíka, ktorý je obvinený z vraždy dievčaťa pri strednej škole v Pardubiciach. Hrozí mu až desať rokov väzenia. ČTK to povedal sudca Jiří Procházka. Obvinený na súde vypovedal, jeho vyjadrenie však nie je verejné, dodal. Na väzobné zasadnutie dohliadali aj ťažkoodenci so samopalmi.
„Dôvody sú útekové a preventívne, teda že by sa v prípade prepustenia mohol skrývať a že by mohol svoje konanie zopakovať. Obvinený vypovedal, obsah výpovede nie je vhodné v tejto fáze zverejňovať,“ povedal sudca. Dodal však, že obvinený sa k činu priznal a nejakým spôsobom ho vysvetľoval. Podľa obvinenia mladík napadol dievča vo štvrtok popoludní pred školou na Poděbradskej ulici. Ťažkým zraneniam, ktoré jej spôsobil, dievča podľahlo po prevoze do nemocnice. Škola je od piatka pre tragickú udalosť do pondelka zatvorená, zrušené sú dovtedy aj maturity.
„Mladík dnes smeruje do väzobnej väznice, do ktorej konkrétne, nie je vhodné z bezpečnostných dôvodov uvádzať,“ dodal Procházka. Príchod obvineného a pojednávanie na súde sprevádzali prísne opatrenia z obáv o jeho bezpečnosť. Pred súd prišli tri autá a obvineného k súdu sprevádzali aj ťažkoodenci so samopalmi.
Mladý muž je obvinený z previnenia vraždy
Mladík je obvinený z previnenia vraždy, čo je právna kvalifikácia používaná pri osobách vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré nie sú plnoleté. Mladistvým páchateľom hrozí za vraždu najviac päť rokov väzenia. Pri činoch, za ktoré by dospelému hrozil výnimočný trest, môže súd pri mladistvom zvážiť prísnejšiu sadzbu od piatich do desiatich rokov. Práve pre vek obete a obvineného polícia poskytuje o prípade minimum informácií.
Polícia školu po tragickom čine vo štvrtok evakuovala, v okolí uzavrela cestu a chodníky, aby sa do oblasti nemohol nikto dostať. Školu prehľadali pyrotechnici, nič nebezpečné nenašli. Práve pre nástražné zariadenie v tlakovom hrnci polícia školskú budovu prehľadávala už v roku 2022, pričom ho našli študenti v kontajneri pred školou. Umiestnil ho tam devätnásťročný mladík, ktorý ušiel a na druhý deň vo Vysokom Mýte zabil sekerou náhodného človeka. Po čine sa otrávil a zomrel. Podľa odborníkov mal psychické problémy.