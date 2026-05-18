Brutálna vražda v Chorvátsku: Recidivista zastrelil kuriéra pizze! Mal len 19 rokov

DRNIŠ - Pokojný večer v chorvátskom meste Drniš sa zmenil na tragédiu. Devätnásťročného doručovateľa pizze zastrelil muž, ktorého miestni roky opisovali ako nebezpečného agresora.
Mladík zaskakoval za kamaráta
K brutálnej vražde došlo v sobotu večer v dalmátskom meste Drniš neďaleko Šibenika. O život prišiel len 19-ročný doručovateľ pizze Luka Cigić, ktorý podľa chorvátskych médií zobral víkendovú zmenu za svojho kamaráta.
Mladík bol čerstvým absolventom strednej školy a zároveň členom miestneho basketbalového klubu.
Podľa portálu Index.hr na neho útočník vystrelil približne desať rán priamo na terase svojho domu.
Kolega stihol utiecť
Kuriér nebol na rozvoze sám. V dodávke čakal ďalší pracovník, ktorý po zaznení výstrelov z miesta ušiel a okamžite kontaktoval políciu.
Páchateľ po streľbe zobral batoh a zmizol.
Miesto útoku sa krátko nato zaplnilo policajtmi a začalo rozsiahle pátranie.
Podozrivého poznalo celé mesto
Od prvých chvíľ podľa médií panovalo presvedčenie, že za vraždou stojí Kristijan Aleksič, ktorého obyvatelia Drniša poznali pre agresívne správanie aj kriminálnu minulosť.
Aleksič bol už v minulosti odsúdený za mimoriadne brutálnu vraždu 22-ročnej ženy, ktorú spáchal ešte v roku 1994.
Podľa denníka Slobodna Dalmacija si na obeť počkal cestou z práce. Ženu mal sedemnásťkrát bodnúť do chrbta špeciálne nabrúseným nožom na chlieb a následne ju dobil kovovou tyčou.
Prípad zostal nevyriešený sedem rokov, až kým ho neodsúdili na 12 rokov väzenia.
„Čisté zlo,“ tvrdil jeho brat
Polícia uviedla, že Aleksič mal nariadenú psychiatrickú liečbu a od roku 2023 čelil aj trestnému oznámeniu pre nelegálne držanie zbraní a výrobu výbušnín.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, akú zbraň použil pri vražde mladého kuriéra a ako sa k nej dostal.
Miestni obyvatelia podľa médií dlhodobo upozorňovali, že z neho majú strach. Tvrdil vraj, že „vystrieľa celé mesto“, a údajne si mal viesť zoznam ľudí, ktorých chcel zabiť.
Od Aleksiča sa mal dištancovať dokonca aj jeho vlastný brat, ktorý ho označil za „čisté zlo“.
Zatkli ho neďaleko domu
Do pátrania po podozrivom nasadili policajti početné jednotky, vrtuľníky aj drony.
Zadržali ho ukrytého v kroví pri miestnej pekárni, približne sto metrov od jeho domu.
Basketbalový klub, za ktorý zavraždený mladík hrával, sa s ním rozlúčil emotívnym vyhlásením.
„Sme v obrovskej bolesti, ktorá trhá dušu. Naše mesto žilo roky v strachu a úzkosti, zatiaľ čo tí, ktorí za to niesli zodpovednosť, mlčali a nereagovali,“ uviedli jeho športoví spoluhráči.