Horor v dovolenkovom raji: Žralok zaútočil počas svadobnej cesty, mladý lekár prišiel o nohu!

MALÉ - Nezabudnuteľná svadobná cesta na exotických Maldivách sa pre mladý španielsky pár v okamihu zmenila na krvavý boj o holý život. Pokojné kúpanie v tyrkysových vodách indického oceánu prerušil brutálny útok žraloka, ktorý si za obeť vybral 31-ročného muža. Kým mladý lekár bojuje v nemocnici o prežitie, na povrch vyplávali šokujúce informácie o tom, prečo k tragédii vôbec došlo.
Mladomanželia zo španielskeho Alicante si prišli užiť spoločné chvíle po svadbe do luxusného strediska na ostrove Kooddoo. Tento rezort je svetovo známy ako raj pre novomanželov, no pre 31-ročného lekára sa stal miestom najhoršej životnej traumy. Skupina turistov vošla do vody na mieste, ktoré je považované za populárnu lokalitu, no v osudný deň sa tam skrývalo smrteľné nebezpečenstvo. Informuje o tom španielsky portál El Periodico Mediterraneo.
Útok prišiel bleskovo a bol mimoriadne agresívny. Podľa svedkov stačilo jediné zahryznutie dravca na to, aby mladý muž prišiel o nohu od kolena nadol. Zarážajúce sú okolnosti, ktoré útoku predchádzali. Ostrov Kooddoo je známy nielen luxusným hotelom, ale aj závodom na spracovanie rýb. Práve ten zvyčajne láka žraloky do blízkosti brehov. Podľa miestnych zdrojov však závod takmer týždeň nevyhadzoval žiadne rybie zvyšky do mora.
Žraloky boli pravdepodobne v stave zvýšeného hladu. Keď teda skupina turistov vošla do vody, dravce zareagovali nečakane útočne. Otázkou zostáva, prečo cestovná kancelária, ktorá výlet organizovala, dovolila ľuďom vstúpiť do vody v lokalite, o ktorej je známe, že sa v nej žraloky prirodzene vyskytujú a momentálne môžu byť pre nedostatok potravy nebezpečné.
Boj o prežitie a súdna dohra
Zranený lekár bol okamžite transportovaný do nemocnice, kde sa podrobil sérii náročných operácií. Lekári potvrdili, že cievny systém v nohe bol poškodený natoľko, že zranenia sú nezvratné. Turista musel podstúpiť masívnu transfúziu krvi a jeho stav je naďalej kritický.
Manželka obete, ktorá bola priamym svedkom hororu, sa po prvotnom šoku rozhodla konať. Na firmu, ktorá výlet organizovala, podala oficiálnu sťažnosť a obviňuje ju z trestuhodnej nedbanlivosti. Podľa jej slov cestovka hrubo podcenila bezpečnostné riziká a vystavila turistov priamemu ohrozeniu života v honbe za atraktívnym zážitkom.