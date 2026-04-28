Žralok v Chorvátsku! Šokujúce správy tesne pred letnou sezónou: V tejto lokalite majú problém

LOŠINJI – Leto síce ešte nezačalo, ale Slováci už vo veľkom plánujú dovolenky pri mori. Každým rokom patrí medzi najobľúbenejšie destinácie Chorvátsko a inak tomu nebude ani ten rok. Aktuálne správy od Jadranského mora však neveštia nič dobré. Turisti nechcú plávať v mori a do vody vlezú maximálne po členky.
Na sociálnej sieti Facebook sa v skupine "Chorvatsko v Srdci" objavil znepokojujúci príspevok. V severnej časti Chorvátska, západne od polostrova Istria sa v krátkom období objavilo pri pobreží viac žralokov. Istá turistka poskytla niekoľko fotografií a do príspevku napísala, že žraloky sa objavili veľmi blízko pri pobreží ostrova Lošinji.
"Áno, znie to trochu ako začiatok filmu, keď po jeho pozretí vlezie človek do mora maximálne po členky….Tento rok tam už nevleziem. Žijem v Chorvátsku a sále, keď idem do mora, bojím sa. Mám neskutočný rešpekt," hovorí autorka príspevku s tým, že aj preto sa bojí plávať po šírom mori, keď je len v člne. "Opatrnosti nikdy nie je dosť," doplnila.
Letné dovolenky to neovplyvní
Ako ďalej spomenula, podľa odborníkov vraj nie je nič nezvyčajné na tom, že žraloky plávajú blízko pobrežia práve v tomto ročnom období. "More je pri pobreží ešte chladnejšie ako v lete, a preto sa niektoré druhy žralokov, ako napríklad aj tento 'žralok modrý' môžu objaviť aj na miestach, ktoré sú bližšie k brehu. Akonáhle sa Jadran dobre 'vykúri', podmienky im už nebudú vyhovovať," píše.
Na záver ešte doplnila, že takýto jav je len pripomienkou toho, že Jadranské more je nielen krásne na pohľad, ale pod hladinou sa tam odohráva podmorský život.