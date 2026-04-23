DESIVÝ POHĽAD Neďaleko pobrežia na juhu Európy plával OBROVSKÝ žralok! Krúžil len pár metrov od rybárov

PORT-LA-NOUVELLE – V týchto dňoch prekvapil miestnych rybárov v južnej časti Európy úkaz, ktorému sa nechce veriť. Len kúsok od ich loďky, ktorá kotvila neďaleko pobrežia, plával obrovský žralok.
Posádka rybárskeho člna zachytila neďaleko pobrežia obrovského žraloka. Ako píše L'Independant, morský dravec plával necelý kilometer od brehov francúzskeho mesta Port-La Nouvelle. Rybárov tento úkaz tak nadchola zároveň vydesil, že ho zaznamenali na videu.
Denník však uvádza, že tohto veľkého predátora sa ľudia nemusia báť. Išlo totiž o žraloka obrovského (Cetorhinus maximus). I keď dorastá do dĺžky 12 metrov, nemá veľké zuby. Potravu prijíma pasívne cez žiabrové filtre a živí sa planktónom, malými rybami a kôrovcami. Pre nadmerný lov sa z neho stal ohrozený druh.
Navyše výskyt žraloka pri pobreží nie je podľa odborníkov pre toto ročné obdobie žiadnym prekvapením. Na jar sa v Stredozemnom mori zvyšuje obsah planktónu, čo následne láka rôzne veľké ryby, aby plávali blízko pobrežia.
"Je to najväčší žralok v Stredozemnom mori, ale stále vieme o ňom len málo. Pozorujeme ho od roku 2 000, pričom za toto dlhé obdobie sme dostali len 300 hlásení o jeho výskyte," hovorí Mathieu Lapinski z regionálneho centra ochrany životného prostredia.