Maďarsko zachraňuje eurofondy: Péter Magyar sa dohodol s von der Leyenovou, ide o 17 miliárd eur

BRUSEL - Európska únia už čoskoro odblokuje Maďarsku zmrazené eurofondy, vyhlásil dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar v stredu po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli. Podľa jeho slov sa zhodli, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie finančných prostriedkov dokončia koncom mája. Podmienky, ktoré EÚ stanovuje, nie sú v rozpore so záujmami Maďarska, uviedol Magyar.
Európska komisia Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov vo výške približne 17 miliárd eur pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu za vlády premiéra Viktora Orbána. Časť týchto peňazí, ako napríklad 11 miliárd eur z fondu na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19, musí byť vyčerpaná do polovice augusta, inak o ne Maďarsko nenávratne príde, uviedla agentúra Reuters.
Stredajšie rokovania s von der Leyenovou označil Magyar za veľmi konštruktívne a produktívne. Na sieti X zároveň oznámil, že v poslednom májovom týždni sa - už ako maďarský premiér - plánuje do Bruselu vrátiť s cieľom dosiahnuť politickú dohodu, ktorá je podľa neho nevyhnutná na čo najskoršie získanie prostriedkov EÚ. „Jednou vetou: prostriedky z fondov EÚ čoskoro začnú prúdiť do Maďarska, čo nám umožní naštartovať maďarskú ekonomiku a zabezpečiť všetko potrebné pre fungujúcu a civilizovanú krajinu,“ napísal Magyar v príspevku na X.
V záujme odblokovania eurofondov Budapešť bude musieť uskutočniť zásadné reformy, ktoré víťaz nedávnych volieb v Maďarsku už dávnejšie prisľúbil. „Chcel by som všetkých uistiť, že Európska únia nestanovuje žiadne podmienky, ktoré by boli v rozpore s národnými záujmami Maďarska,“ dodal Magyar po stretnutí so šéfkou EK. Avizoval, že v Bruseli absolvuje aj stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.