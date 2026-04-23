Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať

BRATISLAVA - Zmena banky a presun účtu boli ešte donedávna pre mnohých ľudí strašiakom. Papierovanie, návštevy pobočiek či obavy, že si budete musieť nanovo nastavovať všetky platby. Situácia je už úplne iná.
Presun účtu je dnes aj vďaka moderným a digitálnym riešeniam jednoduchý a rýchly. Podľa zákona ho máte možnosť preniesť z jednej banky do druhej úplne bezplatne. Ako teda postupovať a aké výhody môžete získať?
Podať žiadosť stačí aj v mobilnej aplikácii
Ak chcete zmeniť svoj osobný účet, na výber máte viaceré možnosti. Ak je pre vás dôležitá intuitívna a užívateľsky prehľadná aplikácia, riešením pre vás môže byť Účet pre modrú planétu v Tatra banke. Celý proces prebieha úplne digitálne.
To znamená, že si stiahnete mobilnú aplikáciu Tatra banka a priamo v nej požiadate o presun vášho účtu. Tatra banka za vás vybaví komunikáciu s pôvodnou bankou a vy ju ani nemusíte navštíviť. Vybavenie žiadosti o presun účtu trvá 30, maximálne 60 dní.
Získajte k novému účtu až 150 eur
Uvažujete nad zmenou banky aj vy? Teraz máte ideálnu príležitosť. Otvorte si Účet pre modrú planétu od Tatra banky a budete ho mať na jeden rok bez poplatku za vedenie. Okrem toho získate cashback až 100 eur z platieb kartou zúčtovaných na novom účte do konca roka 2026.
A pozor, za váš nový účet nemusíte platiť poplatok za vedenie ďalšie dva roky! Podmienkou je, ak podáte žiadosť o presun účtu do Tatra banky a zároveň požiadate o zrušenie účtu v starej banke. Po úspešnom zrealizovaní prenosu účtu dostanete bonus 50 eur. Celkovo tak môžete získať účet bez poplatku za vedenie až na tri roky a odmenu až 150 eur k tomu.
Trvalé príkazy či inkasá sa automaticky presunú tiež
Z presunu účtu nemusíte mať vôbec obavy. S modernými riešeniami bude váš účet zo starej banky automaticky prenesený so všetkými dôležitými nastaveniami z vášho pôvodného účtu. Automaticky sa zachovajú a presunú všetky trvalé príkazy, inkasá a finančné prostriedky z účtu v starej banke. Vy tak nemusíte riešiť žiadne zbytočné nové nastavenia platieb.
Čo všetko vám digitálne funkcie uľahčia?
Medzi tri najobľúbenejšie funkcie v mobilnej aplikácii Tatra banka patrí dlhodobo kontrola zostatku a pohybov na bežnom účte, platba a bezpečnostná funkcia 3D Secure (autorizácia platby kartou). Okrem toho však v tejto aplikácii získate viacero ďalších praktických výhod:
- Karta v mobile ihneď – môžete platiť okamžite po otvorení účtu.
- Platby mobilom a hodinkami – Apple Pay či Google Pay sú samozrejmosťou.
- Vygenerovanie jednorazovej karty – minimalizujete riziko zneužitia platobnej karty.
- Možnosť v aplikácii meniť limity na karte – to všetko podľa vašich potrieb.
Oceníte aj prehľad financií vďaka nástrojom ako Spending Report či Spending Plan. Zobrazia vám minulé a plánované a budúce opakované platby. Vy tak máte lepšiu predstavu, koľko peňazí máte do konca plánovaného obdobia k dispozícii.
Zmeniť banku už nie je komplikácia
Ak ste doteraz váhali s presunom účtu či zmenou banky, dnes už na to nie je dôvod. Presun účtu je bezplatný a vďaka digitálnym riešeniam aj maximálne pohodlný. S Účtom pre modrú planétu TB získate finančné výhody a moderné nástroje na správu svojich peňazí. Stačí pár kliknutí v mobilnej aplikácii a o zvyšok sa postará Tatra banka.
Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.