Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Diplomatická misia v Albánsku: Blanár a zástupcovia S3 spoja sily, v hre je rozširovanie Európskej únie

Juraj Blanár
Juraj Blanár
BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (30. 4.) na pracovnú návštevu Albánska. Hlavným cieľom návštevy je potvrdiť spoločný záväzok krajín Slavkovského formátu (S3) k európskej integrácii štátov západného Balkánu a podporiť ich reformné úsilie. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Priblížil, že návštevu iniciuje MZVEZ v mene Slovenska ako aktuálne predsedníckej krajiny S3. „Spoločne s ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Beate Meinl-Reisingerovou a ministrom zahraničných vecí Českej republiky Petrom Macinkom budú ako zástupcovia členských krajín Slavkovského formátu rokovať s ministrom pre Európu a zahraničné veci Albánskej republiky Feritom Hoxhom,“ uviedol rezort.

Dodal, že diskusia v Tirane sa zameria na podporu prístupového procesu Albánska do Európskej únie (EÚ), aktuálny vývoj v regióne západného Balkánu a rovnako na otázky energetických prepojení, dopravných koridorov či nelegálnej migrácie.

Ako podotkol MZVEZ, stretnutie zároveň poslúži na koordináciu postupov pred nadchádzajúcim ministerským zasadnutím skupiny Priateľov západného Balkánu, ktoré organizuje Slovenská republika 12. mája v Bratislave.

Minister školstva Drucker o prerokovaných bodoch po výjazdovom rokovaní vlády
Správy
Správy
