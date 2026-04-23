Nečakaný SKRAT v parlamente! Koaličná vzbura: Vláde vybuchol zákon o katastri, VIDEO zdesenia koalície po hlasovaní

BRATISLAVA - Vládny návrh novely zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Jeho cieľom bolo zaviesť k určitým druhom osobných údajov zverejnených na katastrálnych portáloch povinnú autentifikáciu, resp. registráciu. Za návrh hlasovalo iba 73 zo 146 prítomných poslancov. Hlasovania sa zdržalo viacero zákonodarcov koaličnej SNS.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) novelu označil za štandard, obdobné pravidlá sú podľa neho aj v iných krajinách Európskej únie. „Nikto nikomu nezakazuje kontrolovať a pozerať veci cez kataster. Aj po tejto novelizácii si môže každý pozrieť, kto čo vlastní, samozrejme, aj bezplatne, len po identifikácii," zareagoval na kritiku zmien v katastrálnom zákone.

SNS, Ferenčák a Radačovský nedodali hlasy

Zákon podporilo len 73 poslancov. Zdržali sa také mená ako Karol Farkašovský, Milan Garaj, Adam Lučanský, Dagmar Kramplová a dokonca zákon nepodporil ani Miroslav Radačovský. Ján Ferenčák (nezaradený), ktorého vyhodili z Hlasu-SD bol dokonca proti. Po tomto fiasku nasledovalo niekoľko sekúnd zmätené a mrazivé ticho, kým koalícii a opozícii došlo, čo sa stalo. Nasledoval búrlivý potlesk opozičníkov.

Samotný poslanec Ján Kvorka zo Smeru-SD, ktorý zákon uvádzal, ostal pred rečníckym pultom tiež prekvapený, pričom už bol pripravený uvádzať zákon v druhom čítaní. Náhle sa však otočil na predsedajúceho Richarda Rašiho z Hlasu-SD a už podľa záberu na situáciu z parlamentu bolo jasne vidieť, že nechápal, čo sa to vlastne stalo.

Novela podľa Takáča prinášala riešenia, ktoré vraj zachovávajú otvorenosť katastra, no zároveň posilňuje ochranu vlastníkov. „Reaguje na nové výzvy digitálnej doby, posilňuje ochranu osobných údajov, obmedzuje ich zneužívanie a zvyšuje bezpečnosť právnych vzťahov do nehnuteľností," priblížil minister. Cieľom novely je podľa neho, aby kataster aj naďalej slúžil verejnosti ako spoľahlivý a transparentný nástroj, ktorý poskytuje istotu v otázkach vlastníctva, nie priestor na nekontrolované používanie údajov. Na plný list vlastníctva by bolo v prípade schválenia zákona nutné platiť poplatok 6 eur.

Danko medzitým už na chodbe kritizuje Fica za postoj k Ukrajine a pôžičke 90 miliárd

Šéf SNS Andrej Danko medzitým na chodbe novinárom vraví, že je sklamaný z postoja Roberta Fica pri pôžičke 90 miliárd eur na Ukrajinu. Šéf SNS je podľa vlastných slov z Fica sklamaný. "Spustenie ropovodu Družba beriem ako politickú prehru EÚ," vyhlásil predseda SNS. "Politicky sme prehrali," povedal Danko o Ficovi a podľa ktorého sa opozícia teraz môže tešiť. SNS teraz vraj chystá návrh, ktorý vraj vyzve Fica, aby za žiadnych okolností nikto z vlády nesúhlasil so stratou práva veta v EÚ.

Andrej Danko po hlasovaní o Družbe, odkaz k sankciám a osud ropovodu priamo z parlamentu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„V súvislosti s prístupom k údajom katastra prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza povinná bezplatná autentifikácia za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi a za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov osôb evidovaných v katastri, ako aj za účelom zabránenia zneužívania údajov katastra. Údaje z tejto registrácie budú môcť byť použité aj pre potreby orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe.

Opozícia na toto dianie reagovala svojsky. Ondrej Dostál z SaS dodal, že koalícia havarovala preto, lebo SNS "vystrkuje rožky".

Podľa Ľubomíra Galka, ktorý v parlamente reprezentuje Demokratov, bol zákon potopený SNS. Označil to za rozklad v priamom prenose.

