Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...

BRATISLAVA - Bratislava žila veľkolepou oslavou legendy! Na premiére hudobno-tanečnej šou Duchon’s 2 z dielne Jána Ďurovčíka nechýbala ani dcéra legendárneho speváka Danka Miklášová. Neuveríte, čo predvádzala v hľadisku!
Dana Miklášová zažila na premiére úspešnej šou Duchon’s 2 v divadle JANART doslova emocionálnu jazdu a nové predstavenie, ktoré nadväzuje na úspešnú prvú časť, vníma ako obrovskú poklonu svojmu otcovi. „Určite áno... Veľmi som si to užila, ja som videla aj jednotku a nesmierne sa teším, že pribudli otcove piesne a najmä pieseň Odeta, z toho mám vždy zimomriavky po tele,“ vyznala sa úprimne dcéra speváka, ktorá mala počas večera hneď niekoľko dôležitých okamihov. „Boli tam všetky moje tri srdcovky – Tancujem s tebou rád, Mám ťa rád a Odeta,“ doplnila so slzami v očiach.
Že krv nie je voda, dokázala Dana priamo v hľadisku. Keď zazneli prvé tóny otcových hitov, mala čo robiť, aby zostala sedieť. „Ja keby som mohla, stojím celý čas a tancujem. Všetci hovoria, že som taká Duchoňka, aj náturu mám jeho, ja milujem ľudí, milujem zábavu, mám rada spoločnosť,“ priznala s úsmevom. Hoci jej v žilách koluje otcova divoká energia, v jednej veci na neho podľa vlastných slov nedorástla. „Ja som nezdedila ten talent, čo mi je veľmi ľúto, ale raz som odspievala a zrovna Tancujem s tebou rád,“ prekvapila priznaním o svojom speváckom pokuse.
Sledovanie šou však pre ňu nie je len o zábave, ale najmä o spomienkach, ktoré ju zasiahli v plnej sile. Dana prezradila, že otcova prítomnosť je v jej živote stále silná, no jedna myšlienka počas večera zarezonovala viac než ostatné. Priznala niečo, čo doteraz vedeli len jej najbližší – svojmu milovanému otcovi dokonca napísala báseň!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%