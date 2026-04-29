Klopanie z hrobu má dohru: František (†66) je už opäť pod zemou, no dedinou sa šíria desivé svedectvá!

BIJACOVCE – Nad hrobom v Bijacovciach stále visia otázniky, ktoré nedajú miestnym spávať. Františka (†66), ktorého rodina nechala exhumovať po tom, čo z jeho hrobky počuli záhadné búchanie už pochovali druhýkrát. Hoci oficiálne výsledky pitvy hovoria jasnou rečou, pozostalí sú stále v šoku a tvrdia, že to, čo videli po otvorení rakvy, do oficiálnych správ nikto nenapísal.
Po tom, čo v nedeľu podvečer areál cintorína v Bijacovciach obsadili policajti a hasiči, aby otvorili betónovú kryptu, sa čakalo na výsledok pitvy. Telo zosnulého Františka (†66) previezli na súdne lekárstvo, kde mali odborníci potvrdiť alebo vyvrátiť najhoršiu predtuchu rodiny – že muž bol pochovaný zaživa.
Hoci pitva podľa predbežných správ pohyb v rakve vylúčila, rodina má po druhom pohrebe v očiach slzy a v hlave pochybnosti. „Bol spotený a hneď truhlu zavreli,“ opísala pre televíziu JOJ dcéra Božidara moment, kedy otca videla pred opätovným uložením do hrobky. Podľa nej a ďalších príbuzných zvuky, ktoré počuli aj privolaní policajti, nemohli byť náhoda.
Pracovníci pohrebnej služby, ktorí druhý pohreb zorganizovali na vlastné náklady, sa snažia vniesť do prípadu logiku. Majiteľ pohrebnej službyvysvetlil, že zvuky mohla spôsobiť samotná konštrukcia hrobky. „Hrobka je novovzniknutá a zem pracuje, takže panely môžu postupne klesať,“ uviedol
Miestni však na „pracujúci betón“ hľadia skepticky. Na cintoríne sa v čase exhumácie zhromaždili stovky ľudí a svedectvá o tom, že z útrob hrobky sa ozývalo jasné búchanie a hlasy, sa šíria celým regiónom.