MIMORIADNE Desivá nehoda na D1 a masívne kolóny: Z mrazivých záberov tuhne krv v žilách!

BRATISLAVA - Kolóny a chaos na vjazde do hlavného mesta! Na diaľnici D1 došlo k vážnej dopravnej nehode viacerých áut, ktorá výrazne komplikuje dopravu. Ide o úsek, ktorý denne využívajú mnohí ľudia na príjazd do mesta za prácou a ďalšie záležitosti. Počas dnešného rána boli všetci títo ľudia do značnej miery obmedzení.
"Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s reťazovou dopravnou nehodou ku ktorej došlo na diaľnici D1 na 14 kilometri v smere do Bratislavy na úrovni odbočky na Zlaté Piesky," reagovali na sociálnej sieti policajti.
Aktualizácia 10:38
Hasiči z Bratislavského kraja pred jedenástou hodinou pridali detaily z nehody. "Príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva HaZZ v Senci a Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli dnes krátko po 07:00 hodine privolaní na diaľnicu D1, kde bola na 14,3. kilometri v smere zo Senca do Bratislavy ohlásená dopravná nehoda štyroch osobných motorových vozidiel," uverejnili.
"Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že jeden z automobilov sa nachádza prevrátený na pravom boku, pri stredových zvodidlách, pričom všetkých päť účastníkov dopravnej nehody sa nachádzalo už mimo vozidiel, v opatere zdravotníckych záchranárov. Jednu osobu na mieste vyšetrila posádka sanitného automobilu hasičskej a záchrannej služby, pričom zasahujúci hasiči zároveň na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia a asistovali pri sprejazdnení komunikácie," doplnili detaily hasiči.
Na mieste aktuálne zasahujú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vykonávajú potrebné úkony. Nehoda výrazne ovplyvnila dopravu – ľavý jazdný pruh je momentálne neprejazdný, čo spôsobuje spomalenie a tvorbu kolón.
"Vodičov vyzývame aby zvýšili svoju opatrnosť a trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom, rešpektovali pokyny polície prípadne na prejazd použili alternatívnu trasu," dodali policajti.
Článok budeme aktualizovať,