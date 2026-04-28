Trapas na návšteve roka! TRUMP sa opäť zosmiešnil: TOTO si dovolil voči kráľovi Karolovi III.

WASHINGTON – Začiatkom týždňa privítal americký prezident Donald Trump spoločne s manželkou a prvou dámou USA Melanie Trumpovou v Bielom dome britskú delegáciu. Bolo to významné stretnutie, pretože do Washingtonu D.C. prišiel osobne britský kráľ Karol III. s manželkou Camillou. Keďže išlo o monarchu, dodržiavanie prísneho protokolu sa považovalo za samozrejmosť. Trump ho ale porušil a všetci to videli.
Obidva páry sa stretli na recepcii v Bielom dome. Pristúpili k sebe bližšie a vrúcne sa všetci pozdravili. Trump potriasol kráľovi rukou a jeho manželka pobozkala Camillu na obe líca. V tom momente bolo ešte všetko v poriadku. Nasledovalo spoločné fotenie a presun na ďalší program.
Dotkol sa kráľa
V istom okamihu sa ale americký prezident dopustil veľkej chyby, ktorá by sa pri stretnutí s monarchom nemala stávať. Keď sa mali presunúť do Bieleho domu, Trump sa otočil a poklepal kráľa po pleci na znak náklonnosti. V tej chvíli sa ale dopustil chyby píše Daily Mail.
Podľa kráľovského protokolu by mal akýkoľvek fyzický kontakt iniciovať monarcha. "Tento dotyk na pleci mohol vyzerať aj ako politické gesto. Navyše, kráľovi to očividne neprekážalo. Karol sa zdal byť vždy uvoľnenejší, ako jeho matka (Alžbeta II.). Podanie ruky trvalo zhruba 8 sekúnd a pôsobilo ako na obchodnom stretnutí. Melanie vniesla do pozdravov rodinnú atmosféru," hovorí odborníčka na britský kráľovský protokol Judi Jamesová.
Protokol porušil aj pri kráľovnej Alžbete II.
Trump sa dopustil podobnej chyby aj v minulosti. V júli 2018 navštívil Londýn. Počas prechádzky sa ku kráľovnej Alžbete II. otočil chrbtom a popri vojakoch kráčal pred ňou. Rýchlo ale upozornila, že sa dopustil chyby.