Mrazivé detaily smrteľného útoku medveďa pri hraniciach! Posledné slová Edyty (†58) a chvíle hrôzy jej syna

PLONNA - Dávid, medveď, Dávid! To boli posledné slová, ktoré počul 28-ročný Poliak od svojej matky. Dvojica sa spoločne vybrala do lesa blízko obce Płonna, išli zbierať parohy. Na chvílu sa rozdelili, netrvalo však dlho a 58-ročná Edyta začala kričať, že vidí medveďa, následne už syn počul len rev zvieraťa a krik.
K tragédii, ktorá stála život 58-ročnú Poľku, došlo vo štvrtok dopoludnia v lesnom poraste pri obci Plonna v Podkarpatskom vojvodstve len zhruba 20 km od hraníc so Slovenskom. Zasahujúce zložky jej už na mieste nedokázali poskytnúť pomoc pre rozsiahle zranenia. Ako informoval dôstojník hasičov Pawel Giba, vzhľadom na rozsah poranení upustili od resuscitačných úkonov.
Poľské médiá informujú, že Edyta les veľmi dobre poznala. Bol to jej druhý domov a umožňoval jej vyžiť. Žena zbierala huby, lesné plody či parožie. So stretmi s medveďmi mala tiež bohaté skúsenosti, v danej lokalite nie je ničím neobvyklím natrafiť na ne v lese, miestni sú na ich výskyt zvyknutí. „Sestra mi o týchto stretnutiach rozprávala, ale nebolo to nič zvláštne. V Bieszczadách sa s predátormi stretáva každý. Medvede nestretávame každý deň, ale dvakrát denne,“ povedal pre Nowiny24.pl Paweł, brat obete, ktorý rozpovedal, čo sa v lese udialo.
Do lesa sa 58-ročná žena vybrala vo štvrtok ráno spoločne so synom Dádidom. Išli zbierať parožie. V určitom okamihu sa sa však oddelili. Krátko na to sa ozval hlasný krik: „Dávid, medveď, Dávid!“ A to bolo všetko. Syn počul len krik, kvílenie a medvedí rev. O chvíľu neskôr bolo po všetkom.
Syn okamžite začal hľadať svoju matku. „V tejto chvíli nevie povedať, ako dlho to trvalo. Hľadal ju a nemohol ju nájsť, ale po čase ju objavil... Už bola mŕtva,“ spomína Paweł. Žena utrpela ťažké zranenia, predovšetkým na hlave. Po útoku sa ju predátor ešte pokúsil odtiahnuť do mladého lesa. Išlo o medvedicu s tromi mláďatami z minulého roka.
Útok bol nahlásený na riaditeľstvo polície v okrese Sanok pred 10:30. Ako zdôraznila rotná Anna Oleniacz, hovorkyňa polície v Sanoku, na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky, ale k tragickej udalosti došlo vo veľmi ťažkom teréne. Trvalo nejaký čas, kým sa k telu dostali.
„Ako úradníci miestnej samosprávy sa cítime úplne bezmocní zoči-voči zvýšenému počtu predátorov,“ hovorí starosta obce Bukowsko Marek Bańkowski. „Nielenže ich je toľko, ale aj sa rýchlo rozmnožujú. Dostáva sa to do bodu, keď jedna medvedica môže mať tri, dokonca štyri mláďatá. Kedysi bývalo len jedno. Na parlamentnej úrovni prebiehajú neustále spory o absurdné zákony o plašení a intervenčných skupinách, no neďaleko od obce Bukowsko sa nachádza Slovensko, ktoré je tiež v EÚ a jeho vláda umožňuje znižovanie populácií divých zvierat vrátane medveďov. Preto očakávam, že tí, ktorí sú zodpovední za divé zvieratá v Poľsku, sem prídu a vysvetlia svoje konanie rodine obete, pretože my, ako úradníci miestnej samosprávy, nemáme žiadne nástroje na zabezpečenie bezpečnosti ľudí. Zbieranie hlásení a ich preposielanie nie je žiadny nástroj,“ povedal.
Podľa Regionálneho riaditeľstva štátnych lesov v Krosne žije v Bieszczadách, Pogórze a Nízkych Beskydoch približne 300 medveďov.