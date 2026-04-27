PANIKA v Maďarsku: Orbánovi ľudia presúvajú majetky do zahraničia, niektorí sa aj sťahujú! Čoho sa boja?

BUDAPEŠŤ – Parlamentné voľby v Maďarsku priniesli po dlhých rokoch veľké zmeny. Opozícia vyhrala s drvivou väčšinou, čo znamená, že v parlamente bude mať ústavnú väčšinu. Sklamaní je nielen odchádzajúci premiér Viktor Orbán, ale aj mnoho bohatých Maďarov. Niektorí už krajinu opustili, iní sa balia kufre.
Vládna strana FIDESZ s predsedom Viktorom Orbánom ukončuje dlhé obdobie vládnutia nad Maďarskom. V posledných parlamentných voľbách ju porazila opozícia v drvivej väčšine. V prvých povolebných vyjadreniach dosluhujúci premiér vyhlásil, že z politiky neodchádza. V sobotu 25. apríla na sociálne siete napísal, že sa neujme poslaneckého mandátu. Zostáva však naďalej lídrom Fideszu a má v úmysle viesť proces obnovy strany.
Odhlásili deti zo škôl
Pri moci bol od roku 2010, pričom Dnevnik píše, že jeho malý okruh spolupracovníkov si za toto dlhé obdobie nahromadil veľké bohatstvo. Hlavným dôvodom mala byť kontrola ekonomiky a zmluvy financované EÚ.
Podľa viacerých zdrojov už mali niektorí nemenovaní Orbánovi ľudia začať s presunom svojho bohatstva z Viedne. Uvádza to aj britský denník The Guardian. Cieľovou destináciou má byť USA. Niektorí maďarskí politici dokonca dúfajú, že si nájdu zamestnanie v štruktúrach MAGA (vízia prezidenta Trumpa – Make America Great Again).
Briti spomínajú presun majetku do troch destinácií na Blízky východ (Saudská Arábia, Omán, Spojené arabské emiráty), do Austrálie, či Singapuru. Dokonca už mali odhlásiť deti zo škôl.
Magyar chce stíhať Orbánových ľudí
Všetko spustil Péter Magyar, predseda víťaznej politickej strany TISZA. Mal spustiť poplach, keď obvinil oligarchov napojených na Fidesz, že "sa ponáhľajú ochrániť svoj majetok pred vyvodením zodpovednosti, ktorú bude žiadať nová vláda".
Magyar vyzval štátne orgány aby "zatkli zločincov" a "nedovolili im utiecť" do krajín, kde by im mohol byť poskytnutí azyl. Spomenul konkrétne Lőrinca Mészárosa, ktorý začínal ako obyčajný radový zamestnanec v plynárenskej spoločnosti, no teraz je najbohatším mužov Maďarska. Podľa Magyara získaval ako Orbánov blízky človek príliš veľa štátnych zákazok.
Ako prví informovali o presune veľkého množstva peňazí do zahraničia nezávislí novinári, medzi ktorými bol aj portál Vsquare. Ten píše, že Orbánovi ľudia sa snažia ochrániť svoj majetok pred zmrazením, znárodnením alebo zabavením.
Magyar už dlhšie tvrdí, že po prehre Orbána sa snažia na jednotlivých rezortoch ničiť a skartovať dôležité úradné dokumenty. Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Fidesz) však hovorí, že to nie je pravda. Všetky dokumenty budú vyhľadateľné v elektronickej podobe.