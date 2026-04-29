V hniezde záchrany v Bratislave našli malé dievčatko: Má len niekoľko týždňov, je v rukách lekárov

BRATISLAVA - Do hniezda záchrany niekto uložil niekoľkotýždňové dieťa. Signalizácia sa spustila krátko po položení bábätka do hniezda záchrany a tím z novorodeneckej kliniky bol do pár sekúnd na mieste - našiel tam malú princeznú.
"Dnes v skorých ranných hodinách bolo v hniezde záchrany v Nemocnici sv. Cyrila Metoda uložené dievčatko. Signalizácia sa spustila krátko po položení bábätka do hniezda záchrany a tak náš tím z Novorodeneckej kliniky do pár sekúnd pribehol k dievčatku," informovala Univerzitná nemocnica Bratislava.
Dievčatko bolo starostlivo zabalené, čisté a pokojne spinkalo. "Naši lekári a sestry urobili základné odberové vyšetrenia, ktoré preukázali, že bábätko je v poriadku a má sa dobre. Dievčatko meria 52 cm, váži 3 762 gramov a má približne 6 až 8 týždňov. Veľmi jej chutí papať, čo je dobré znamenie," napísali.
V tejto chvíli sa bábätko nachádza na Detskej klinike v našej nemocnici v Petržalke, kde sa o ňu stará celý tím odborníkov. "Veríme, že malú princezničku, aj keď má zložitejšiu štartovaciu čiaru, čakajú v živote už iba samé pekné veci," dodali.