Voľby v Maďarsku: Výsledok prekvapil aj tam žijúcich Slovákov

BUDAPEŠŤ - Výsledok aprílových parlamentných volieb v Maďarsku bol prekvapením aj pre miestnu slovenskú menšinu. Vysoká volebná účasť a nálady v spoločnosti naznačovali zmenu, nikto však nečakal taký výrazný úspech opozičnej strany Tisza, konštatovala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková v rozhovore so spravodajcom v Budapešti.
Výsledok volieb bol neistý, keďže predvolebné prieskumy prinášali úplne protichodné informácie. „Deň pred voľbami sme organizovali oslavy Dňa slovenských národnostných samospráv v Maďarsku pri príležitosti výročia vzniku CSSM 12. apríla 1995. Tam sme sa ešte rozprávali o voľbách, aj hostia zo Slovenska sa nás pýtali, že ako ich vidíme my, a na to sme jednoducho nevedeli jednoznačne reagovať,“ dodala predsedníčka. V spoločnosti však podľa jej slov bolo cítiť napätie a túžbu po zmene, čo sa prejavilo napríklad na predvolebných zhromaždeniach mladých ľudí. Nesmierne vysoká takmer 80-percentná účasť už v deň volieb naznačovala, že sa udeje niečo nečakané.
Slováci v Maďarsku mali 12. apríla 2026 možnosť v parlamentných voľbách už štvrtýkrát voliť si svojho zástupcu a Anton Paulik obhájil post parlamentného hovorcu. Hoci nemá priame hlasovacie právo, jeho prítomnosť v zákonodarnom zbore a možnosť neformálne lobovať u vládnych predstaviteľov otvára dvere k efektívnejšiemu presadzovaniu menšinových záujmov. „Čaká ho náročné obdobie nadväzovania vzťahov s novými poslancami, najmä v obvodoch, kde žijú Slováci,“ podčiarkla Hollerová Račková.
Paulik pred voľbami 7. apríll povedal, že príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku vnímajú uplynulých 16 rokov vlády premiéra Viktora Orbána ako jedno z najúspešnejších období od konca komunistického režimu. Napriek názorovej nejednotnosti v spoločnosti prinieslo toto obdobie komunite Slovákov žijúcich v Maďarsku inštitucionálnu stabilitu, rozvoj školstva a priamy vplyv na politické rozhodovanie. Tisza v aprílových parlamentných voľbách získala ústavnú väčšinu a po 16 rokoch ukončila éru vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána.