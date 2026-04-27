AKTUÁLNE Brutálna hromadná nehoda troch áut a autobusu! Zasahujú všetky záchranné zložky, hlásia zranených

PIEŠŤANY - Pri Piešťanoch došlo k zrážke autobusu a osobných áut. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj záchranársky vrtuľník.
Aktualizované 11:55 Záchranársky vrtuľník z Trenčína bol dnes ráno vyslaný k hromadnej dopravnej nehode pri Piešťanoch, kde došlo k zrážke autobusu s troma vozidlami. Na mieste sa nachádzalo viacero zranených osôb. "Leteckí záchranári si prevzali do starostlivosti najťažšie zranenú, 63-ročnú ženu z jedného z osobných vozidiel. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bola s viacerými vážnymi poraneniami, v stabilizovanom stave a na kyslíkovej terapii, letecky prevezená do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," uviedla letecká záchranná služba.
Aktualizované 11:30 Policajti naďalej riešia dopravnú nehodu, ku ktorej došlo krátko pred deviatou hodinou ráno, na ceste č. II/499 na vjazde do Piešťany od obce Trebatice.
Podľa doterajších zistení mal 48 ročný vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin naraziť do troch stojacich osobných motorových vozidiel. Policajti na mieste skontrolovali viacero osôb v autobuse. Bližšie nešpecifikované zranenia utrpelo 7 osôb. Prevezene boli do nemocníc v Trnave, Piešťanoch a Trenčíne. Jednu osobu transportovala letecká záchranná služba do Trenčína.
Dychové skúšky u všetkých vodičov boli negatívne. Dopravu na mieste riadia policajné hliadky, úsek je prejazdný s obmedzeniami, rátajte so zdržaním.
Prípad si prevzal poverený príslušník. Presné príčiny a okolnosti vzniku dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
K nehode došlo na ceste č. II/499 na výjazde z Piešťan smerom na obec Trebatice. Podľa prvotných informácií z miesta nehody zranenia utrpelo viacero osôb.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka. "Cesta je v danom úseku úplne neprejazdná. Žiadame vodičov aby sa danému úseku vyhli. Bližšie informácie prinesieme keď to situácia umožní," dodala polícia.
"Dnes krátko pred 9:00 bola v Piešťanoch ohlásená dopravná nehoda autobusu a troch osobných motorových vozidiel," uviedli hasiči.
Zasahujúci hasiči pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodili z jedného z vozidiel dve zakliesnené osoby. Obe osoby utrpeli zranenia a spolu s ďalšími zranenými boli odovzdaní do opatery zdravotníkov. Jedna osoba bola transportovaná do nemocnice vrtuľníkom. "Celkovo bolo účastníkmi nehody 16 osôb, pričom viaceré osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu," dodali.
Na mieste zasahujú hasiči z HS Piešťany a Hlohovec z tromi kusmi hasičskej techniky.
Ako uviedlo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, na miesto smerovalo päť ambulancií aj vrtuľník. "Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú udalosť ku ktorej prišlo krátko pred deviatou ráno. K dopravnej nehode autobusu a troch osobných motorových vozidiel v Piešťanoch vyslali 5 pozemných ambulancií a záchranársky vrtuľník," uviedli.
Podľa aktuálnych informácii je na mieste 7 zranených. "Zásah prebieha, ďalšie informácie poskytneme akonáhle to bude možné," dodali.