MIMORIADNE Smrteľný útok medveďa: Ženu (†58) už ani neskúšali oživovať!

VARŠAVA - Vo štvrtok dopoludnia zahynula po útoku medveďa v lesnom poraste pri obci Plonna v Podkarpatskom vojvodstve približne 20 km od hraníc so Slovenskom 58-ročná žena.
Zasahujúce zložky jej už na mieste nedokázali poskytnúť pomoc pre rozsiahle zranenia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Polícia uviedla, že oznámenie o útoku prijala krátko pred 10.40 h. Na miesto boli vyslaní policajti aj hasiči, ktorí v ťažko dostupnom zalesnenom teréne našli telo ženy z okresu Sanok s viditeľnými poraneniami.
Ako informoval dôstojník hasičov Pawel Giba, vzhľadom na rozsah poranení upustili od resuscitačných úkonov. Zdravotníci následne popoludní konštatovali smrť ženy. Na miesto smeruje aj prokurátor a lekár, pričom prípad vyšetruje polícia.
Hľadali so synom parohy
Web tvpworld uvádza, že žena mala byť v čase útoku v lese aj so svojím 28-ročným synom, hľadali parohy. Podľa policajnej hovorkyne sa mala dvojica ešte pred útokom rozdeliť a každý sa vybral inou cestou. „Keď sa muž vrátil, našiel zranenú ženu. Okamžite potom zavolal o pomoc. Nevidel, čo sa stalo,“ povedala.
Prácu záchranárov mal komplikovať fakt, že ide o zalesnené nedostupnú oblasť bez pokrytia mobilným signálom.
Miestne médiá informovali, že medvedica bola pravdepodobne samica s mláďatami, podľa jednej zo správ malo mať zviera pri sebe až tri mladé.
V krajine ide o druhý smrteľný útok medveďa za 10 rokov. K poslednému zaznamenanému úmrtiu došlo v októbri 2014 neďaleko Olszanice, ktorá leží asi 25 km od Płonnej. O život prišiel po útoku medveďa vtedy 61-ročný muž.