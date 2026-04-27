Ferenčák po víkendovej bitke: DESIVÁ diagnóza od lekárov, musí byť pod ich dohľadom!

KEŽMAROK - Poslanec parlamentu Ján Ferenčák sa po sobotňajšom incidente v Kežmarku zotavuje z následkov fyzického napadnutia, ktoré sám bezprostredne po udalosti medializoval prostredníctvom vystúpenia v súkromnej televízii. Podľa jeho vyjadrení išlo o nečakaný útok, ktorý ho zasiahol počas návštevy športového podujatia. Prípad okamžite vyvolal pozornosť nielen médií, ale aj politickej scény, keďže ide o aktívneho poslanca a primátora Kežmarku. Poslanec sa dokonca odfotil s krvou na tvári.
Najnovší vývoj v prípade priniesol Denník N. Poslanec Ján Ferenčák má podľa ich informácií po sobotnom útoku z 25. apríla otras mozgu.
Musí byť pod lekárskym dohľadom
Na nedeľnom vyšetrení mu to vraj potvrdili lekári a nariadili mu 48 hodinové sledovanie pod lekárskym dohľadom. Napriek tomu bol však poslanec ešte v nedeľu hosťom v bratislavskom štúdiu televízie JOJ, kde o prípade premiérovo porozprával moderátorke. Považoval to vraj za niečo, čo už nepočká. Ferenčák dodal, že zmena nastala aj pri vyšetrovaní jeho napadnutia.
Navyše oznámil aj nový posun vo vyšetrovaní tohto prípadu. "Vyšetrovanie činu prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite, protizločinecká jednotka v Košiciach," povedal denníku, no nateraz konkrétnosti vynechal.
Ferenčáka napadli v sobotu
Samotný incident sa odohral v sobotu, pričom podľa doteraz známych informácií mal byť Ferenčák napadnutý fyzicky neznámou osobou. Neznámy, silnejší muž ho najskôr mal chytiť za rameno a potom mal dostať ranu päsťou do tváre. Potom spadol na zem, pričom sa to malo stať za prítomnosti jeho 18-ročnej dcéry.
Okolnosti útoku zatiaľ nie sú úplne objasnené, no politik naznačil, že útok nebol náhodný. Po incidente vyhľadal lekárske ošetrenie a zároveň sa rozhodol o celej veci verejne hovoriť, čo prispelo k rýchlemu rozšíreniu správy v médiách. "Volal som aj mestskú a štátnu políciu. Mestská polícia prišla do 5 minút. Štátna polícia, keď som incident nahlásil o 22:52 hodine, tam mi povedali, že má lokalizujú ohľadom útoku. Povedal som, že som bol napadnutý statným mužom," pokračoval Ferenčák.
Polícia neskôr uviedla, že jej neskorší príchod súvisel s prípadom v neďalekej obce, odkiaľ sa nemohli stiahnuť a ďalšie personálne kapacity už neboli k dispozícii.
Ferenčák patrí medzi výraznejšie regionálne politické osobnosti, pričom dlhodobo pôsobí ako primátor Kežmarku a zároveň ako poslanec parlamentu (Hlas-SD). Jeho verejné vystupovanie po útoku vyvolalo diskusiu o bezpečnosti verejných činiteľov, ale aj o miere politickej polarizácie v spoločnosti.
Polícia začala trestné stíhanie
Polícia sa prípadom zaoberá intenzívnejšie aj vzhľadom na jeho možné širšie súvislosti. "Kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Prípadom sa intenzívne zaoberáme," napísala polícia v nedeľu.