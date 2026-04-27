Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Ferenčák po víkendovej bitke: DESIVÁ diagnóza od lekárov, musí byť pod ich dohľadom!

Poslancovi Ferenčákovi po napadnutí zistili otras mozgu. Zobraziť galériu (2)
Poslancovi Ferenčákovi po napadnutí zistili otras mozgu. (Zdroj: gettyimages.com, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

KEŽMAROK - Poslanec parlamentu Ján Ferenčák sa po sobotňajšom incidente v Kežmarku zotavuje z následkov fyzického napadnutia, ktoré sám bezprostredne po udalosti medializoval prostredníctvom vystúpenia v súkromnej televízii. Podľa jeho vyjadrení išlo o nečakaný útok, ktorý ho zasiahol počas návštevy športového podujatia. Prípad okamžite vyvolal pozornosť nielen médií, ale aj politickej scény, keďže ide o aktívneho poslanca a primátora Kežmarku. Poslanec sa dokonca odfotil s krvou na tvári.

Najnovší vývoj v prípade priniesol Denník N. Poslanec Ján Ferenčák má podľa ich informácií po sobotnom útoku z 25. apríla otras mozgu.

Musí byť pod lekárskym dohľadom

Na nedeľnom vyšetrení mu to vraj potvrdili lekári a nariadili mu 48 hodinové sledovanie pod lekárskym dohľadom. Napriek tomu bol však poslanec ešte v nedeľu hosťom v bratislavskom štúdiu televízie JOJ, kde o prípade premiérovo porozprával moderátorke. Považoval to vraj za niečo, čo už nepočká. Ferenčák dodal, že zmena nastala aj pri vyšetrovaní jeho napadnutia.

Navyše oznámil aj nový posun vo vyšetrovaní tohto prípadu. "Vyšetrovanie činu prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite, protizločinecká jednotka v Košiciach," povedal denníku, no nateraz konkrétnosti vynechal.

Ferenčáka napadli v sobotu

Samotný incident sa odohral v sobotu, pričom podľa doteraz známych informácií mal byť Ferenčák napadnutý fyzicky neznámou osobou. Neznámy, silnejší muž ho najskôr mal chytiť za rameno a potom mal dostať ranu päsťou do tváre. Potom spadol na zem, pričom sa to malo stať za prítomnosti jeho 18-ročnej dcéry.

Okolnosti útoku zatiaľ nie sú úplne objasnené, no politik naznačil, že útok nebol náhodný. Po incidente vyhľadal lekárske ošetrenie a zároveň sa rozhodol o celej veci verejne hovoriť, čo prispelo k rýchlemu rozšíreniu správy v médiách. "Volal som aj mestskú a štátnu políciu. Mestská polícia prišla do 5 minút. Štátna polícia, keď som incident nahlásil o 22:52 hodine, tam mi povedali, že má lokalizujú ohľadom útoku. Povedal som, že som bol napadnutý statným mužom," pokračoval Ferenčák.

Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: archív J.F.)

Polícia neskôr uviedla, že jej neskorší príchod súvisel s prípadom v neďalekej obce, odkiaľ sa nemohli stiahnuť a ďalšie personálne kapacity už neboli k dispozícii.

Ferenčák patrí medzi výraznejšie regionálne politické osobnosti, pričom dlhodobo pôsobí ako primátor Kežmarku a zároveň ako poslanec parlamentu (Hlas-SD). Jeho verejné vystupovanie po útoku vyvolalo diskusiu o bezpečnosti verejných činiteľov, ale aj o miere politickej polarizácie v spoločnosti.

Polícia začala trestné stíhanie

Polícia sa prípadom zaoberá intenzívnejšie aj vzhľadom na jeho možné širšie súvislosti. "Kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Prípadom sa intenzívne zaoberáme," napísala polícia v nedeľu.

Viac o téme: VyšetrenieOtras mozguPoslanec BitkaNapadnutieJán Ferenčák
Nahlásiť chybu

Domáce
Domáce
Domáce
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prominenti
Prominenti
Zoznam TV

Domáce správy

Domáce
hashtag.sk
Ilustračné foto
Domáce
Regióny

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Osobnosti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti

Dobré správy

hashtag.sk
Domáce
Domáce
Zdroj: Henima
plnielanu.sk

Ekonomika

Šport

Zostrihy NHL
Niké liga
Tipsport liga
Tipsport ELH

Auto-moto

Doprava
Doprava
Klasické testy
Doprava

Kariéra a motivácia

Motivácia a produktivita
Prostredie práce
Networking
Mám prácu

Varenie a recepty

Koláče a torty
Kuracie prsia

Technológie

Bezpečnosť
Návody
Veda a výskum
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Záhrada
Izbové rastliny
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slovenské celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Ilustračné foto
Domáce
Zahraničné
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu