Putin má na krku poriadny škandál: VIDEO Pobozkal malé dievča!

PETROHRAD - Ruský prezident Vladimir Putin sa počas návštevy športového centra v Petrohrade postaral o scénu, ktorá okamžite rozdelila internet. Video s mladou gymnastkou vyvolalo po zverejnení vlnu pobúrenia a pod zábermi sa začali kopiť mimoriadne ostré reakcie.
Nevinné stretnutie sa zmenilo na problém
Pondelková návšteva športovej akadémie v Petrohrade mala pôsobiť ako ukážka podpory mladých talentov. Vladimir Putin sa tam stretol s gymnastkami, džudistami aj šermiarmi. Pozornosť však napokon neupútali športové výkony, ale krátky moment medzi ruským prezidentom a malým dievčaťom.
Na videu, ktoré sa začalo šíriť sociálnymi sieťami, Putin najprv komunikuje s približne desaťročnou gymnastkou. O niekoľko sekúnd ju však chytí za tvár, pritiahne si ju bližšie a pobozká na čelo. Práve tento okamih okamžite spustil lavínu reakcií.
Záznam zverejnila agentúra NEXTA a pod videom sa veľmi rýchlo objavili tisíce komentárov. Mnohí používatelia označili Putinovo správanie za nevhodné a znepokojujúce. Ľudia v diskusiách písali, že zábery sú „nechutné“, ďalší reagovali len emotikonmi zvracania. Objavili sa aj mimoriadne tvrdé obvinenia na adresu ruského prezidenta. Nazvali ho aj pedofilom.
Staré obvinenia opäť ožili
Práve po zverejnení videa sa na internete znovu začalo hovoriť o obvineniach, ktoré pred rokmi vyslovil bývalý agent KGB a neskôr FSB Alexander Litvinenko.
Litvinenko zomrel v roku 2006 po otrave rádioaktívnym polóniom. Len niekoľko mesiacov pred smrťou však publikoval text, v ktorom podľa britského denníka The Independent označil Vladimira Putina za pedofila.
V článku opísal aj incident, pri ktorom sa mal Putin stretnúť s malým chlapcom vo veku štyroch až piatich rokov. Podľa Litvinenka si ruský prezident pred dieťaťom kľakol, nadvihol mu tričko a pobozkal ho na brucho.
„Nikto nechápal, prečo ruský prezident urobil takú zvláštnu vec,“ napísal vtedy Litvinenko.
Niektorí analytici sa v minulosti domnievali, že práve podobné obvinenia mohli byť jedným z dôvodov, prečo sa bývalý agent stal terčom otravy.
Narážky na Alinu Kabajevovú
Video s mladou gymnastkou vyvolalo aj ďalšie ironické poznámky. Agentúra NEXTA sa v komentári k záznamu posmešne spýtala, či si Putin náhodou nepomýlil malé dievča so svojou údajnou partnerkou Alinou Kabajevovou.
Kabajevová patrila v minulosti medzi najznámejšie ruské gymnastky a získala aj olympijské zlato. Jej meno sa s Vladimirom Putinom spája už dlhé roky, hoci Kremeľ ich vzťah nikdy oficiálne nepotvrdil.
Jedno video zatienilo celú návštevu
Putin počas návštevy akadémie absolvoval viacero stretnutí s mladými športovcami a sledoval tréningy viacerých disciplín. Napriek tomu sa celá udalosť napokon na internete zúžila prakticky len na niekoľkosekundový moment s gymnastkou.
Práve ten teraz ďalej koluje sociálnymi sieťami a vyvoláva ďalšie ostré reakcie.