TOTO sa stalo prvýkrát: Putinov propagandista sa ospravedlnil! Kritičku Kremľa predtým nazval štetkou

MOSKVA - Jeden z najznámejších hlasov ruskej propagandy Vladimir Solovjov sa dostal do nečakanej situácie. Muž, ktorý dlhé roky tvrdo útočí na odporcov Kremľa, sa tentoraz musel v živom vysielaní ospravedlňovať prominentnej kritičke Vladimira Putina. V Rusku to vyvolalo pozornosť aj otázky, či sa atmosféra okolo režimu nezačína meniť.
Kritika Putina sa šírila internetom
Do konfliktu sa dostali televízny moderátor a známy prokremeľský propagandista Vladimir Solovjov a influencerka Viktoria Boňa, ktorá žije v exile.
Boňa nedávno zverejnila video adresované Vladimirovi Putinovi, v ktorom otvorene kritizovala pomery v Rusku. Tvrdila, že v krajine pod vedením Kremľa rastie atmosféra strachu a ľudia sa obávajú hovoriť otvorene.
Video sa podľa médií začalo rýchlo šíriť internetom a ruským úradom sa ho nepodarilo zastaviť ani odstrániť. Kremeľ následne reagoval vyhlásením, že problémy, o ktorých influencerka hovorila, štát rieši.
Solovjov spustil ostrý útok
Solovjov však reagoval omnoho agresívnejšie. Vo svojej rannej televíznej relácii Boňu tvrdo urážal a označoval ju za „nastrčenú agentku“ či „odpísanú štetku“.
Zároveň sa pýtal, prečo ešte nebola zaradená medzi takzvaných zahraničných agentov, teda osoby, ktoré ruský režim eviduje na špeciálnom zozname nepriateľov štátu.
Práve tento útok však vyvolal nečakanú reakciu verejnosti.
Ozvali sa známe osobnosti
Boňa sa voči Solovjovovým výrokom ostro ohradila a pohrozila právnymi krokmi. Zároveň obvinila štátne médiá z dvojitého metra a pokrytectva.
Na jej stranu sa následne postavili aj viaceré známe osobnosti vrátane televíznej moderátorky Ksenii Sobčak, ktorá v roku 2018 kandidovala v prezidentských voľbách proti Putinovi.
Práve rastúca podpora influencerky zrejme spôsobila, že Solovjov začal ustupovať.
Nečakané ospravedlnenie v priamom prenose
V utorok sa Boňa objavila priamo v Solovjovovej rannej relácii. A namiesto ďalšieho útoku prišlo niečo, čo je v ruskej televízii mimoriadne nezvyčajné.
Propagandista priznal, že reagoval príliš emotívne a svoje slová nezvážil. „Bol som príliš emotívny,“ citoval Solovjova ruský denník Komsomoľskaja pravda.
Podľa médií zároveň uznal, že sa vo vyjadreniach nechal uniesť a používal nevhodné slová.
V Rusku ide o nezvyčajný signál
Celá situácia vyvolala v Rusku veľkú pozornosť aj preto, že Solovjov patrí medzi najvýraznejších a najvernejších obhajcov Kremľa.
Práve preto mnohí komentátori nepovažujú incident len za obyčajnú hádku celebrít. V krajine, kde sú verejné prejavy nesúhlasu často tvrdo potláčané, pôsobilo ospravedlnenie hlavného propagandistu režimu ako veľmi netypický moment.
Podľa časti pozorovateľov môže ísť aj o znak rastúceho napätia v samotnom proruském prostredí, kde sa opatrná kritika začína ozývať čoraz hlasnejšie.