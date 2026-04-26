Poplach v NEMOCNICI: Obrovská BITKA na oddelení, pacient toho druhého takmer uškrtil a stratil vedomie!

PLZEŇ - Policajti vyšetrujú vážny incident medzi pacientmi zdravotníckeho zariadenia v nemocnici v Plzni. Podľa dostupných informácií malo dôjsť k brutálnemu útoku, pri ktorom jeden z mužov škrtil druhého tak dlho, až upadol do bezvedomia. Dôvodom mal byť vážny prípad ťažko sexuálne zneužitého dievčaťa!
K napadnutiu došlo v sobotu večer v jednom zo zdravotníckych zariadení. Polícia zatiaľ oficiálne nepotvrdila presné miesto ani ďalšie detaily prípadu. "Zaoberáme sa prípadom fyzického napadnutia medzi pacientmi, ku ktorému prišlo včera (v sobotu 25. apríla, pozn. red.) vo večerných hodinách v jednom z nemocničných zariadení v Plzni. Právna kvalifikácia a všetky okolnosti tejto události sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uviedla policajná hovorkyňa Iva Vršecká.
Pacienti si nič nedarovali, prišlo škrtenie!
Podľa portálu Krimi-Plzeň sa incident odohral v Psychiatrickej nemocnici v meste Dobřany. Útok mal byť mimoriadne agresívny – jeden z pacientov sa mal na druhého vrhnúť a začať ho intenzívne škrtiť. Napadnutý muž následne stratil vedomie.
Zásadnú úlohu tu zohrali zamestnanci nemocnice, ktorí zasiahli v kritickom momente. Útočníka spacifikovali, oboch mužov od seba oddelili a privolali políciu. Ich rýchla reakcia pravdepodobne zabránila ešte vážnejším následkom.
Podľa neoficiálnych informácií mal byť motív útoku spojený s tým, že napadnutý pacient bol v zariadení umiestnený nedobrovoľne po podozreniach zo sexuálneho násilia voči neplnoletej osobe. Tieto informácie však polícia zatiaľ nepotvrdila. Prípad je naďalej v štádiu preverovania a vyšetrovatelia zisťujú všetky okolnosti, za akých k útoku prišlo.