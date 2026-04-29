NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality odhalené: Ultrazvuk ukázal, ČO v skutočnosti vyteká z tela ženy pri ORGAZME!

PARÍŽ - Ženská ejakulácia patrí medzi najmenej preskúmané témy sexuológie, no štúdia vedcov z Francúzska priniesla prelomové zistenia. Jej autori tvrdia, že pri vyvrcholení môžu ženy vylučovať dva odlišné typy tekutín, čím spochybňujú zaužívané predstavy o takzvanom squirtingu.
Štúdia z roku 2015 skúmala, čo sa deje počas ženskej ejakulácie a z jej výsledkov vyplýva, že existujú dva odlišné typy ejakulácie. Na rozdiel od mužského orgazmu bol ten ženský dlhodobo zahalený tajomstvom, a to kvôli nedostatku výskumu a historické postoje k tejto rozkoši. Dlhé roky pretrvávali o ženskom orgazme mýty, vrátane toho, ako a kde k nemu dochádza, a vznikali otázky, či ženy pri vyvrcholení „striekajú“ moč. Ako informuje portál LADBible, predchádzajúca štúdia naznačila, že nejakú formu tohto javu zažilo počas života 10 až 54 percent žien. Hoci je tento jav stále pomerne málo preskúmaný, ženská ejakulácia je témou, ktorá vyvoláva množstvo diskusií.
Čo sa deje počas ženskej ejakulácie?
Výskum publikovaný v odbornom časopise Journal of Sexual Medicine viedol francúzsky gynekológ Samuel Salama, ktorý prizval do štúdie sedem žien. Tie podstúpili sexuálnu stimuláciu s cieľom zistiť, čo sa presne deje počas ženskej ejakulácie. Každá z účastníčok už predtým uviedla, že pri vyvrcholení dochádza k uvoľneniu výrazného množstva tekutiny z močovej trubice, a najprv poskytla vzorku moču. Následne respondentky absolvovali ultrazvuk panvy, ktorý potvrdil, že ich močové mechúre sú úplne prázdne.
Potom sa stimulovali až k orgazmu a tesne pred vyvrcholením išli na druhý ultrazvuk. Po orgazme nasledoval tretí ultrazvuk a porovnanie všetkých troch vyšetrení prinieslo fascinujúce výsledky. Hoci sa všetky ženy pred stimuláciou vymočili, druhý ultrazvuk ukázal, že ich močové mechúre sa znovu naplnili, čo potvrdilo, že tekutina vylučovaná pri vyvrcholení pochádzala z močového mechúra. Salama a jeho tím následne realizovali chemickú analýzu tekutín uvoľnených počas orgazmu.
Šokujúci rozdiel medzi pohlaviami: Vedci zistili, že kým ženy MASTURBUJÚ pre radosť, muži tým často niečo MASKUJÚ!
„Dva typy“ ženskej ejakulácie
Výsledky ukázali, že počas orgazmu sa vylučujú dva odlišné typy tekutín. U dvoch žien analýza neodhalila rozdiel medzi močom a ejakulátom. U zvyšných piatich však vylučovaná tekutina obsahovala enzým prostatický špecifický antigén (PSA), ktorý sa v ich pôvodnej vzorke moču nenachádzal. PSA sa tvorí v prostate a je dôležitou súčasťou mužského ejakulátu, pretože rozkladá hlien krčka maternice a pomáha spermiám voľne sa pohybovať.
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Hoci ženy prostatu nemajú, disponujú takzvanými Skeneho žľazami, čiže dvoma malými vývodmi umiestnenými na prednej stene pošvy. „Táto štúdia prináša presvedčivé dôkazy o tom, že squirting je u žien chemicky podobný moču, no zároveň obsahuje malé množstvá PSA, ktoré sa nachádzajú v skutočnom ejakuláte mužov a žien,“ uviedol pre New Science psychológ a expert na sexuálnu terapiu Barry Komisaruk z Rutgersovej univerzity. „Je zrejmé, že ide o dve rozdielne tekutiny s dvoma rôznymi zdrojmi. Či niektorá z týchto tekutín plní fyziologickú funkciu, teda má nejaký adaptačný význam, zatiaľ nevieme.“