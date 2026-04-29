Miliardový biznis v zinkovej bani? Polícia rozbila drogový gang: V komplexe pestovali tony konope

SOFIA - Bulharská polícia v súvislosti s vyšetrovaním obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí obvinila tri osoby a po štvrtej pátra. Prípad súvisí s objavením farmy na pestovanie konope vybudovanej v bývalej zinkovej bani, uviedli miestni predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.
Doposiaľ bolo zaistených približne 70 kilogramov drog, 600.000 eur v hotovosti a 600 nábojov, uviedol zástupca riaditeľa Generálneho riaditeľstva pre boj proti organizovanému zločinu Emil Borisov. „Bývalý banský komplex bol vybavený špičkovou infraštruktúrou a pravdepodobne slúžil na veľkovýrobnú produkciu určenú na pašovanie do zahraničia,“ uviedol Borisov.
Banský komplex sa nachádza v blízkosti obce Garľano, na úpätí pohoria Osogovo, niekoľko kilometrov od hraníc so Severným Macedónskom. Bulharské úrady uviedli, že prebiehajúce vyšetrovanie môže trvať až niekoľko mesiacov. Zároveň dodali, že v súčasnosti preverujú vlastníctvo komplexu a celý rozsah prevádzky.