Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné

Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL Andrej Meszároš
Bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL Andrej Meszároš (Zdroj: Orange)
POVAŽSKÁ BYSTRICA - Hokej nie je len o fyzickej kondícii, góloch a víťazstvách. Čoraz viac sa ukazuje, že skutočný výkon športovca sa začína v hlave – a dnes aj v digitálnom priestore. Práve tejto téme venuje pozornosť spoločnosť Orange.

Vďaka Slovenskému zväzu ľadového hokeja a Orangeu zažili mladí hokejisti na Orange Mládežníckych majstrovstvách Slovenska 2026 v Považskej Bystrici okrem zápasov aj zaujímavý program v oblasti vzdelávania o digitálnej bezpečnosti. 

V rámci iniciatívy #ForGoodConnections sa hráči učia zvládať výzvy, ktoré ich čakajú v online svete. Kyberšikana, hejt či radikalizácia – to všetko sú témy, ktoré sa už dávno netýkajú len „bežných“ používateľov internetu, ale aj športovcov.

Výzvy nielen na ľade, ale aj v online priestore: Čo si o tom myslí bývalý hráč NHL? (Zdroj: Topky.sk/Narcis Liptáková a Tomáš Hambálek)

Odolnosť na ľade aj mimo neho

Hokej nie je len o výkone na ľade, ale aj o rozvoji mimo neho. Byť dobrým športovcom znamená viac než len trénovať. Znamená to zvládať tlak, očakávania a často aj negatívne reakcie z online sveta. Orange preto dlhodobo zdôrazňuje, že psychická odolnosť je rovnako dôležitá ako tá fyzická.

Aj preto sa uskutočnil už druhý ročník úspešného projektu #ForGoodConnections. "Ide o iniciatívu v 25 krajinách, kde Orange ako značka pôsobí. Slovensko nesmelo chýbať," prezradila Andrea Ungvӧlgyi, CSR líderka spoločnosti Orange Slovensko.

Ciele projektu #ForGoodConnections:

  • zvýšiť povedomie o online bezpečnosti, nástrahách internetu, kyberšikany, radikalizácii a správnych digitálnych postupoch a správaní sa online, a to prostredníctvom športu a hodnôt tohto turnaja.
  • pomáhame deťom rásť pri hokeji, všetko čo sa pri ňom naučia im pomáha aj v bežnom živote mimo ľadu
  • prepájať témy hokeja a digitálnej ochrany – vzdelávania.

Andrej Meszároš komentáre na internete nečítal

Súčasťou podujatia boli špeciálne workshopy pre hráčov do 14 rokov. V spolupráci s odborníkmi z IPčka a Digitálnych rodičov získali nové informácie na témy duševného zdravia a bezpečného správania na internete. Okrem toho sa mladí hráči mohli stretnúť aj s hercom, moderátorom a influencerom Oliverom Oswaldom. 

Nechýbal však ani bývalý slovenský hokejový reprezentant a hráč NHL Andrej Meszároš. Ako sa on vyrovnával s tlakom a kritikou? "Nečítal som žiadne komentáre na internete, či už to bolo na majstrovstvách sveta, olympiáde alebo v NHL. To som radil aj mladším spoluhráčom. Často som odohral aj dobrý zápas, ale fanúšikovia si mysleli niečo iné," otvorene priznal.

Mladé hokejové talenty mali možnosť zažiť vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti v rámci iniciatívy #ForGoodConnections.
Mladé hokejové talenty mali možnosť zažiť vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti v rámci iniciatívy #ForGoodConnections.  (Zdroj: Orange)

Vyhľadať pomoc je v poriadku

Orange je partnerom slovenského hokeja už viac ako 20 rokov a dlhodobo podporuje najmä mládež. Práve spojenie športu a digitálneho vzdelávania vníma ako prirodzený krok. Cieľ podujatia bol pomôcť naučiť mladých hráčov zvládať stresové situácie, posilniť ich psychickú odolnosť a zároveň im ukázať, že vyhľadať pomoc je v poriadku. 

"S budovaním odolnosti je potrebné začať už v mladom veku. Dôležité je budovať dôveru, aby sa nám deti a mladí ľudia nebáli povedať o niečom, s čím sa na internete stretli," povedala psychologička Vladimíra Čechová z IPčka. "Veľmi silno vnímame, že táto téma je pre mladých športovcov extrémne dôležitá," dodala na záver Andrea Ungvӧlgyi zo spoločnosti Orange Slovensko.

Viac o iniciatíve spoločnosti Orange

Mladé hokejové talenty mali možnosť zažiť vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti v rámci iniciatívy #ForGoodConnections.
Mladé hokejové talenty mali možnosť zažiť vzdelávanie v oblasti digitálnej bezpečnosti v rámci iniciatívy #ForGoodConnections.  (Zdroj: Orange)

Viac o téme: OrangeOliver OswaldAndrej MeszárošForGoodConnectionsAndrea UngvӧlgyiVladimíra Čechová
