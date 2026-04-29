Streda 29. apríl 2026

MIMORIADNY ONLINE Putin volá Trumpovi! Navrhuje prímerie k Dňu víťazstva: Zbrane majú utíchnuť

TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že Ukrajina bude naďalej rozširovať dosah svojich útokov v Rusku. Na sociálnych sieťach zároveň zdieľal video, na ktorom podľa jeho slov vidno úder vo vzdialenosti 1500 kilometrov. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.

19:53 Rusko určite dosiahne ciele svojej invázie na Ukrajinu, no radšej by ich vyriešilo prostredníctvom rokovaní. Šéf Kremľa Vladimir Putin to povedal v stredajšom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Putin zároveň Trumpa informoval, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas osláv Dňa víťazstva. Trump sa podľa Ušakova domnieva, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah. Informuje o tom agentúra TASS.

19:45 Putin volá Trumpovi, navrhuje prímerieDeň víťazstva“ na Ukrajine. Ruský líder vyjadril pripravenosť vyhlásiť prímerie na Ukrajine pri príležitosti osláv Deň víťazstva, ktorý Rusko slávi 9. mája, uviedol Kremeľ.

17:18 Ukrajina prijala ďalšie sankcie proti ruským subjektom údajne zapojeným do únosov ukrajinských detí a proti lodiam ruskej tieňovej flotily. Na sociálnych sieťach to v stredu oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

15:52 Ukrajina potvrdzuje 3. ničivý útok dronom na ruskú ropnú rafinériu v Tuapse. Tuapse čelilo intenzívnym útokom v uplynulých týždňoch, vrátane útokov na ropnú rafinériu v Tuapse 20. apríla a 16. apríla, čo zanechalo viacdenné požiare horieť v ruskom meste.

13:44 „Vzdušná vzdialenosť je viac ako 1500 kilometrov. Tento rozsah budeme naďalej rozširovať,“ uviedla ukrajinská hlava štátu po zverejnení videa z útoku. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) neskôr v príspevku ozrejmila, že drony zasiahli ruskú prečerpávaciu stanicu ropy neďaleko mesta Perm, približne 1500 kilometrov od hraníc Ukrajiny. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, krajina zvýšila dosah svojich útokov o 170 percent. „Je dôležité, aby každý útok oslabil možnosti ruského vojenského priemyslu, logistiky a vývozu ropy,“ dodal Zelenskyj.

13:43 Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila svoje útoky na území Ruska, aby vyradila z prevádzky ropné rafinérie, sklady i prístavy a ochromila tak najväčší zdroj financovania ruskej vojny, keďže globálne ceny ropy vzrástli pre vojnu v Iráne. Zelenskyj uviedol, že ukrajinská bezpečnostná služba informovala o úspešnom útoku hlboko vo vnútrozemí Ruska. V príspevku na X to označil za „novú etapu v používaní ukrajinských zbraní na obmedzenie potenciálu ruskej vojny“.

12:12 Na Ukrajine začali pôsobiť prvé firmy, ktoré v rámci pilotného programu svojim klientom poskytujú protivzdušnú obranu. Doteraz sa do tohto programu ministerstva obrany zapojilo 20 firiem, pričom dve z nich už poskytujú svoje služby. Informuje o tom agentúra AFP.

11:45 Rusko v noci na stredu útočilo dronmi na prístavy v juhoukrajinskej Odeskej oblasti. Zasiahlo pri tom obytnú budovu a nemocnicu, uviedol v stredu oblastný gubernátor Oleh Kiper, píše agentúra Reuters. Útok podľa Kipera zničil prijímacie oddelenie nemocnice a vážne poškodil aj ďalšie časti zariadenia. Zamestnanci a pacienti boli v času útoku v úkryte a neskôr ich presunuli do iného zariadenia.

11:42 Kráľ Karol III. 28. apríla na spoločnom zasadnutí amerického Kongresu vyhlásil, že na obranu Ukrajiny je teraz potrebné rovnaké „neochvejné odhodlanie“, aké bolo vidieť po útokoch z 11. septembra.

8:53 Pri útoku ruského dronu zahynula v pohraničnej Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny jedna žena, oznámili v stredu miestni vojenskí predstavitelia. Informuje o tom agentúra AFP. Útoky, ktoré „boli zacielené na obytné budovy“, spôsobili rozsiahle požiare a „60-ročná obyvateľka jednej z nich zomrela v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým“, uviedol na platforme Telegram veliteľ tamojšej vojenskej správy Oleg Grygorov. Dodal, že úrady evakuovali obyvateľov budovy a dvom z nich bola poskytnutá lekárska pomoc.

8:04 Rusko ​​na tohtoročnej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne nenasadí vojenskú techniku, uviedlo v utorok ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra AFP a TASS. „Študenti Suvorovovej vojenskej a Nachimovovej vojenskej školy, zbor kadetov, ako aj kolóna vojenskej techniky sa tento rok pre súčasnú operačnú situáciu nezúčastnia na vojenskej prehliadke,“ napísal ruský rezort obrany na platforme Telegram.

7:14 Ukrajina sa pripravuje na export zbraní, keďže ich vyrába viac, ako jej ozbrojené sily potrebujú, uviedol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj. „V niektorých oblastiach výroby máme v súčasnosti až 50 percent nadbytočnej kapacity,“ povedal vo svojom večernom prejave, informuje agentúra DPA. „Export ukrajinských zbraní sa stane realitou. Ukrajinská armáda bude mať vždy právo na prioritné a dostatočné zásobovanie — vezmú si to, čo potrebujú, a objem nad rámec pôjde na export,“ uviedol Zelenskyj. Ministerstvo obrany a generálny štáb určia potrebné objemy pre ozbrojené sily, a ukrajinské zbrojárske spoločnosti následne budú mať možnosť vstúpiť na trhy partnerských krajín, aby mohli predávať doma nepotrebné zbrane.

Ukrajina zintenzívňuje útoky na civilné ciele v Rusku, vyhlásil včera ruský prezident Vladimir Putin. Stalo sa tak po tom, čo ukrajinské drony už tretíkrát od 16. apríla spôsobili rozsiahly požiar v rafinérii v ruskom prístavnom meste Tuapse pri Čiernom mori. Regionálne úrady vyhlásili mimoriadnu situáciu. Ukrajina sa piaty rok bráni ruskej agresii vo vojne, ktorú vo februári 2022 rozpútal Putin na svoj rozkaz. Ruské rafinérie a ďalšie zariadenia považujú ukrajinskí vojaci za legitímne ciele, pretože Moskva z vývozu ropy a plynu financuje svoju vojnu.

Kyjev dúfa, že terorom proti Rusku niečo zmení, ale nič nezmení, vyhlásil Putin podľa štátnej agentúry TASS na porade venovanej zaisteniu bezpečnosti septembrových volieb. „Kyjevský režim a jeho protektori prešli k otvorene teroristickým metódam. Príčiny sú zjavné a všetkým pochopiteľné: nepriateľ nie je schopný zastaviť postup našich vojsk,“ tvrdil Putin. „Čoraz častejšie útočia drony na civilnú infraštruktúru. Posledným príkladom sú údery na energetické objekty v Tuapse, ktoré môžu potenciálne spôsobiť vážne ekologické následky,“ zdôraznil ruský líder.

Rusko v súčasnosti okupuje približne 19 percent ukrajinského územia, a to vrátane Krymu, ktorého sa zmocnilo ešte na jar 2014, podobne ako časti Donbasu na východe Ukrajiny. V posledných mesiacoch Moskva opakovane oznamovala dobytie miest na východe Ukrajiny, ktoré však podľa Kyjeva naďalej úplne alebo čiastočne zostávajú v rukách ukrajinských obrancov. „V skutočnosti je naša pozícia na bojisku najsilnejšia alebo najpevnejšia za posledný rok. Naozaj najsilnejšia,“ povedal novinárom minulý týždeň ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. „Ruskú početnú prevahu sme minimalizovali vďaka dronom,“ uviedol s tým, že ruská prevaha v počte vojakov už nie je na fronte rozhodujúcim faktorom.

O zlepšení situácie na bojisku hovoril aj hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj, podľa ktorého Ukrajina v marci oslobodila približne 50 kilometrov svojho územia. Agentúra AFP začiatkom apríla s odvolaním sa na údaje amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) napísala, že ruské vojsko od konca roka 2025 spomaľuje postup a v marci prvýkrát za 2,5 roka nezaznamenalo takmer žiadne územné zisky. Ruská armáda sa podľa AFP v marci zmocnila 23 štvorcových kilometrov a na niektorých miestach kontrolu nad územím stratila. Marcový postup Rusov označila za najmenší od septembra 2023. Vo februári Rusko obsadilo 123 štvorcových kilometrov a v januári 319 štvorcových kilometrov ukrajinského územia.

