El Niño sa prebúdza! Svet čaká vlna EXTRÉMOV, akú sme ešte nezažili

BRATISLAVA - Globálne otepľovanie naberá na sile a vedci varujú, že v polovici roka 2026 sa rozvinie výrazné El Niño, ktoré môže zásadne ovplyvniť teploty aj zrážkové vzorce na celej planéte. Modely naznačujú jeho silný až mimoriadny priebeh, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že rok 2026 sa zaradí medzi najteplejšie v histórii meraní a rok 2027 môže priniesť nový globálny teplotný rekord.
Najnovšia sezónna klimatická aktualizácia Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) naznačuje jasný obrat v rovníkovej oblasti Pacifiku. Teplota oceánu prudko rastie a všetky hlavné klimatické centrá predpovedajú, že po neutrálnej fáze na začiatku roka sa svet opäť presunie do režimu El Niño – jedného z najvýznamnejších klimatických javov na Zemi.
Podľa Wilfrana Moufoumu Okiu, šéfa klimatických predpovedí WMO, je pravdepodobnosť nástupu El Niño vysoká. „Po období neutrálnych podmienok sú klimatické modely teraz silne zosúladené a existuje vysoká dôvera v začiatok El Niño, ktoré bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej zosilňovať,“ tvrdí. Zároveň upozorňuje, že jar je časť roka, keď sú predpovede menej spoľahlivé. Istota sa zvyšuje až po apríli.
Čo je El Niño a prečo na ňom záleží
El Niño je teplá fáza klimatického cyklu ENSO, pri ktorej sa otepľuje povrch oceánu v centrálnej a východnej časti rovníkového Pacifiku. Objavuje sa každé 2–7 rokov a trvá približne 9–12 mesiacov. Jeho vplyv je celosvetový – mení zrážkové režimy, podporuje extrémy a ovplyvňuje poľnohospodárstvo, vodné zdroje aj humanitárne operácie. WMO pripomína, že hoci klimatická zmena nezvyšuje frekvenciu ani silu El Niño, zosilňuje jeho dôsledky. Teplejšia atmosféra aj oceán poskytujú viac energie pre extrémy, ako sú vlny horúčav či prívalové dažde.
Typické dopady El Niño sa síce pri každom výskyte líšia, no opakujú sa určité vzorce. V niektorých regiónoch prináša zvýšené zrážky – najmä v južnej časti Južnej Ameriky, na juhu USA, v oblasti Afrického rohu či v strednej Ázii. Naopak, Austrália, Indonézia a viaceré oblasti južnej Ázie zvyčajne zápasia so suchom. El Niño zároveň ovplyvňuje aj tropické cyklóny: v centrálnom a východnom Pacifiku podporuje vznik hurikánov, zatiaľ čo v Atlantiku ich výskyt skôr tlmí.
Rok 2024 sa stal najteplejším v histórii práve pre kombináciu silného El Niño 2023–2024 a ľuďmi spôsobeného globálneho otepľovania, ktoré jeho účinky ešte zosilnilo.
Prvé tri mesiace 2026 boli štvrté najteplejšie v histórii
Prvé tri mesiace roku 2026 boli štvrtým najteplejším začiatkom roka v histórii od roku 1850, teda odkedy existujú moderné záznamy, pričom každý mesiac prekonal dlhodobý priemer výraznejšie než ten predchádzajúci. A to aj napriek tomu, že začiatok roka ešte ovplyvňovali slabé podmienky La Niña, ktoré zvyčajne globálne teploty tlmia, informuje v analýze Carbonbrief klimatológ Zeke Hausfather.
Arktický morský ľad dosiahol 15. marca 2026 zimné maximum len 14,29 milióna km², čo je „štatistická remíza“ s rekordne nízkou hodnotou z roku 2025. Ide o najnižšie zimné maximum v takmer 50-ročnej histórii satelitných meraní.
Klimatológ zároveň odhaduje, že rok 2026 bude s najväčšou pravdepodobnosťou druhým najteplejším rokom v histórii – hneď po rekordnom roku 2024. Existuje aj 19 % šanca, že 2026 prekoná všetky doterajšie rekordy. Hausfather taktiež upozorňuje, že skutočný dopad El Niño sa prejaví až s odstupom.
„Ak sa v druhej polovici roka rozvinie silné alebo dokonca super El Niño, jeho najväčší vplyv na globálne teploty sa prejaví až v roku 2027. Historicky platí, že rok po vrchole El Niño býva rekordný – ako v rokoch 1998, 2016 či 2024,“ uvádza.
Čaká nás globálne oteplenie takmer všade
WMO predpokladá, že v období máj až júl 2026, kedy sa svet presunie späť do režimu El Niño, budú teploty nad normálom takmer na celom svete. Najvýraznejšie signály sú pre južnú časť Severnej Ameriky, Strednú Ameriku a Karibik, Európu a severnú Afriku. Zrážky budú mať výrazné regionálne rozdiely – niekde extrémy, inde sucho.
Sezónne predpovede sú kľúčové pre poľnohospodárov, vodohospodárov, energetiku aj zdravotníctvo. WMO preto vydáva pravidelné aktualizácie a koordinuje predpovede s národnými meteorologickými službami.