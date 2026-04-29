El Niño sa prebúdza! Svet čaká vlna EXTRÉMOV, akú sme ešte nezažili

BRATISLAVA - Globálne otepľovanie naberá na sile a vedci varujú, že v polovici roka 2026 sa rozvinie výrazné El Niño, ktoré môže zásadne ovplyvniť teploty aj zrážkové vzorce na celej planéte. Modely naznačujú jeho silný až mimoriadny priebeh, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že rok 2026 sa zaradí medzi najteplejšie v histórii meraní a rok 2027 môže priniesť nový globálny teplotný rekord.

Najnovšia sezónna klimatická aktualizácia Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) naznačuje jasný obrat v rovníkovej oblasti Pacifiku. Teplota oceánu prudko rastie a všetky hlavné klimatické centrá predpovedajú, že po neutrálnej fáze na začiatku roka sa svet opäť presunie do režimu El Niño – jedného z najvýznamnejších klimatických javov na Zemi.

Podľa Wilfrana Moufoumu Okiu, šéfa klimatických predpovedí WMO, je pravdepodobnosť nástupu El Niño vysoká. „Po období neutrálnych podmienok sú klimatické modely teraz silne zosúladené a existuje vysoká dôvera v začiatok El Niño, ktoré bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej zosilňovať,“ tvrdí. Zároveň upozorňuje, že jar je časť roka, keď sú predpovede menej spoľahlivé. Istota sa zvyšuje až po apríli.

Čo je El Niño a prečo na ňom záleží

El Niño je teplá fáza klimatického cyklu ENSO, pri ktorej sa otepľuje povrch oceánu v centrálnej a východnej časti rovníkového Pacifiku. Objavuje sa každé 2–7 rokov a trvá približne 9–12 mesiacov. Jeho vplyv je celosvetový – mení zrážkové režimy, podporuje extrémy a ovplyvňuje poľnohospodárstvo, vodné zdroje aj humanitárne operácie. WMO pripomína, že hoci klimatická zmena nezvyšuje frekvenciu ani silu El Niño, zosilňuje jeho dôsledky. Teplejšia atmosféra aj oceán poskytujú viac energie pre extrémy, ako sú vlny horúčav či prívalové dažde.

Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO: FOTO Poľnohospodárom ostávajú oči pre plač, ľudia strácajú vodu v studniach Prečítajte si tiež

Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO: FOTO Poľnohospodárom ostávajú oči pre plač, ľudia strácajú vodu v studniach

Typické dopady El Niño sa síce pri každom výskyte líšia, no opakujú sa určité vzorce. V niektorých regiónoch prináša zvýšené zrážky – najmä v južnej časti Južnej Ameriky, na juhu USA, v oblasti Afrického rohu či v strednej Ázii. Naopak, Austrália, Indonézia a viaceré oblasti južnej Ázie zvyčajne zápasia so suchom. El Niño zároveň ovplyvňuje aj tropické cyklóny: v centrálnom a východnom Pacifiku podporuje vznik hurikánov, zatiaľ čo v Atlantiku ich výskyt skôr tlmí.

Rok 2024 sa stal najteplejším v histórii práve pre kombináciu silného El Niño 2023–2024 a ľuďmi spôsobeného globálneho otepľovania, ktoré jeho účinky ešte zosilnilo.

Prvé tri mesiace 2026 boli štvrté najteplejšie v histórii

Prvé tri mesiace roku 2026 boli štvrtým najteplejším začiatkom roka v histórii od roku 1850, teda odkedy existujú moderné záznamy, pričom každý mesiac prekonal dlhodobý priemer výraznejšie než ten predchádzajúci. A to aj napriek tomu, že začiatok roka ešte ovplyvňovali slabé podmienky La Niña, ktoré zvyčajne globálne teploty tlmia, informuje v analýze Carbonbrief klimatológ Zeke Hausfather.

Ročné anomálie priemernej globálnej teploty v porovnaní s priemerom 1850 – 1900 s odhadom na rok 2026
Ročné anomálie priemernej globálnej teploty v porovnaní s priemerom 1850 – 1900 s odhadom na rok 2026  (Zdroj: carbonbrief.org)

Arktický morský ľad dosiahol 15. marca 2026 zimné maximum len 14,29 milióna km², čo je „štatistická remíza“ s rekordne nízkou hodnotou z roku 2025. Ide o najnižšie zimné maximum v takmer 50-ročnej histórii satelitných meraní.

Klimatológ zároveň odhaduje, že rok 2026 bude s najväčšou pravdepodobnosťou druhým najteplejším rokom v histórii – hneď po rekordnom roku 2024. Existuje aj 19 % šanca, že 2026 prekoná všetky doterajšie rekordy. Hausfather taktiež upozorňuje, že skutočný dopad El Niño sa prejaví až s odstupom.

„Ak sa v druhej polovici roka rozvinie silné alebo dokonca super El Niño, jeho najväčší vplyv na globálne teploty sa prejaví až v roku 2027. Historicky platí, že rok po vrchole El Niño býva rekordný – ako v rokoch 1998, 2016 či 2024,“ uvádza.

Predpovede teplotných anomálií v tropickom Pacifiku pre september 2026 na základe 637 modelových behov vykonaných 13 modelovacími skupinami
Predpovede teplotných anomálií v tropickom Pacifiku pre september 2026 na základe 637 modelových behov vykonaných 13 modelovacími skupinami  (Zdroj: carbonbrief.org)

Čaká nás globálne oteplenie takmer všade

WMO predpokladá, že v období máj až júl 2026, kedy sa svet presunie späť do režimu El Niño, budú teploty nad normálom takmer na celom svete. Najvýraznejšie signály sú pre južnú časť Severnej Ameriky, Strednú Ameriku a Karibik, Európu a severnú Afriku. Zrážky budú mať výrazné regionálne rozdiely – niekde extrémy, inde sucho.

Sezónne predpovede sú kľúčové pre poľnohospodárov, vodohospodárov, energetiku aj zdravotníctvo. WMO preto vydáva pravidelné aktualizácie a koordinuje predpovede s národnými meteorologickými službami.

Súvisiace články

FOTO Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO:
Slovensko zasiahlo extrémne SUCHO: FOTO Poľnohospodárom ostávajú oči pre plač, ľudia strácajú vodu v studniach
Domáce
Slovensko trápi extrémne sucho!
Slovensko trápi extrémne sucho! Zasahuje už šesť percent územia
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Prominenti
Svadba storočia mala aj svoju temnú stránku
Svadba storočia mala aj svoju temnú stránku
Feminity TV
BMW radu 7 prichádza s výrazným faceliftom
BMW radu 7 prichádza s výrazným faceliftom
Auto-Moto

Domáce správy

FOTO Mrazivé prekvapenie na konci
Mrazivé prekvapenie na konci apríla: Teploty klesnú až na -5 stupňov! Nočný mráz môže zničiť celú úrodu
Domáce
Juraj Blanár
Diplomatická misia v Albánsku: Blanár a zástupcovia S3 spoja sily, v hre je rozširovanie Európskej únie
Domáce
FOTO V hniezde záchrany v
V hniezde záchrany v Bratislave našli malé dievčatko: Má len niekoľko týždňov, je v rukách lekárov
Domáce
Po zemetrasení pri Šamoríne zaznamenali desiatky dotrasov, epicentrum sa posunulo bližšie k Báču
Po zemetrasení pri Šamoríne zaznamenali desiatky dotrasov, epicentrum sa posunulo bližšie k Báču
Bratislava

Zahraničné

El Niño sa prebúdza!
El Niño sa prebúdza! Svet čaká vlna EXTRÉMOV, akú sme ešte nezažili
Zahraničné
Tvrdý úder ruskej tieňovej
Tvrdý úder ruskej tieňovej flotile! Švédi zhabali loď, ktorá mala vyvážať ukradnuté ukrajinské obilie
Zahraničné
Putin varuje Trumpa pred
Putin varuje Trumpa pred útokom na Irán! Pozemná invázia by mala podľa neho katastrofálne následky
Zahraničné
Péter Magyar
Maďarsko zachraňuje eurofondy: Péter Magyar sa dohodol s von der Leyenovou, ide o 17 miliárd eur
Zahraničné

Prominenti

Michal Mrocek poča nakrúcania
Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Domáci prominenti
Ray J
Kontroverzný raper odhaľuje počet žien, s ktorými mal sexuálny pomer: Šialené číslo!
Zahraniční prominenti
Dana Miklášová na premiére
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Domáci prominenti
TAKTO ho nepoznáte: Sajfa
TAKTO ho nepoznáte: Sajfa prekvapil romantickým gestom! Odkazy hovoria za všetko...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality
NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality odhalené: Ultrazvuk ukázal, ČO v skutočnosti vyteká z tela ženy pri ORGAZME!
Zaujímavosti
Úmrtia na vysoký krvný
Úmrtia na vysoký krvný tlak rastú: Najviac ohrozená je skupina, ktorú by ste nečakali
vysetrenie.sk
Miznú vám centimetre? Odborníci
Miznú vám centimetre? Odborníci odhalili, prečo sa MUŽSKÁ PÝCHA zmenšuje a ako to zastaviť!
Zaujímavosti
PARADOX tetovania: Kým u
PARADOX tetovania: Kým u niekoho môže spustiť chorobu, iných PREKVAPIVO CHRÁNI pred rakovinou kože!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)

Šport

VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Zámorská potupa v priamom prenose! Lotyšsko šokovalo hokejový svet a vyradilo USA
VIDEO Zámorská potupa v priamom prenose! Lotyšsko šokovalo hokejový svet a vyradilo USA
MS v hokeji do 18 rokov
Favorit na zlato končí už vo štvrťfinále! Megašláger Švédska s Kanadou rozhodla tretia tretina
Favorit na zlato končí už vo štvrťfinále! Megašláger Švédska s Kanadou rozhodla tretia tretina
MS v hokeji do 18 rokov
Atlético Madrid – Arsenal FC: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Atlético Madrid – Arsenal FC: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy

Kariéra a motivácia

Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Aktuality
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vyhorenie
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Veda a výskum
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
História
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Technológie
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Android

Bývanie

Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Pre kutilov

Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Partnerské vzťahy
Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
El Niño sa prebúdza!
Zahraničné
El Niño sa prebúdza! Svet čaká vlna EXTRÉMOV, akú sme ešte nezažili
V hniezde záchrany v
Domáce
V hniezde záchrany v Bratislave našli malé dievčatko: Má len niekoľko týždňov, je v rukách lekárov
Putin varuje Trumpa pred
Zahraničné
Putin varuje Trumpa pred útokom na Irán! Pozemná invázia by mala podľa neho katastrofálne následky
Vladimir Solovjov sa ospravedlnil
Zahraničné
TOTO sa stalo prvýkrát: Putinov propagandista sa ospravedlnil! Kritičku Kremľa predtým nazval štetkou

Ďalšie zo Zoznamu