Nová maďarská vláda sľubuje veľké odhalenie: Otvorí spisy agentov bývalých tajných služieb

BUDAPEŠŤ - Budúca vláda maďarskej strany Tisza otvorí spisy agentov bývalých tajných služieb. Oznámil to predseda Tiszy a budúci premiér Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku.
Magyar vo svojom príspevku tiež uviedol, že poslanecký klub Tiszy sa nenasťahuje do terajšej budovy poslancov neďaleko parlamentu, ktorá slúžila ako bývalá budova ÁVH (Úrad na ochranu štátu) a MSZMP (Maďarská socialistická robotnícka strana).
Budúci premiér 16. apríla oznámil presťahovanie kancelárie premiéra po prevzatí vlády z priestorov bývalého kláštora karmelitánov v historickom centre Budína do budovy niektorého ministerstva blízko parlamentu na opačnom brehu Dunaja. Úrad premiéra Viktora Orbána sídli vedľa prezidentského sídla - Sándorovho paláca (Sándor-palota). Budovu, ktorú si Orbán vybral za svoje sídlo v roku 2019, totiž považuje Magyar za symbol izolácie od ľudí.
V rozhovore pre server vslaszonline.hu, ktorý bol uverejnený v stredu, budúci šéf úradu vlády Bálint Ruff označil zverejnenie spisov agentov za jednu zo svojich prvých úloh, a to spolu so získaním rozkradnutého majetku štátu späť.