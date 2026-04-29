TAKTO ho nepoznáte: Sajfa prekvapil romantickým gestom! Odkazy hovoria za všetko...

BRATISLAVA - Jednoduché ranné chvíle sa u známej dvojice menia na milé prekvapenie. Známy moderátor Matej Sajfa Cifra necháva svojej manželke Veronike niekoľko odkazov priamo na zrkadle, ktoré ju po prebudení čakajú.
Manželia Matej Sajfa Cifra a Veronika patria medzi najznámejšie páry slovenského šoubiznisu. Svadbu mali v septembri 2016 po niekoľkoročnom vzťahu. Dnes sú rodičmi dvoch detí – dcéry Sáry a syna Šimona. Veronika od leta 2024 pôsobí v Bruseli, kde pracuje ako europoslankyňa. Nastriedačku tak žije za hranicami Slovenska a v Bratislave. Napriek náročnému pracovnému tempu a častému cestovaniu si však dvojica dokáže nájsť spôsob, ako zostať v každodennom kontakte a prejaviť si vzájomnú blízkosť v malých, no o to osobnejších gestách.
Tentoraz sa o jedno z nich postaral Sajfa, ktorý svojej manželke pripravil milé ranné prekvapenie. Na zrkadle ju po prebudení čakalo niekoľko odkazov. Na prvý pohľad išlo o nenápadné papieriky, no každý z nich niesol silné osobné vyznanie. „Nechcel by som to prežívať s nikým iným ako s tebou“, „Najlepšia mamina sveta“, „Milujem ťa“ či „Najsilnejšia žena na svete“, stálo v odkazoch.
Každý z nich bol napísaný samostatne a inou farbou, čo naznačuje, že išlo o viacero drobných prekvapení, nie jednorazové gesto. Práve táto detailná pozornosť dodala celému momentu ešte väčšiu silu. Aj po rokoch spoločného života tak dvojica ukazuje, že láska sa často ukrýva v každodenných maličkostiach.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%