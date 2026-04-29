Tvrdý úder ruskej tieňovej flotile! Švédi zhabali loď, ktorá mala vyvážať ukradnuté ukrajinské obilie

ŠTOKHOLM - Švédska prokuratúra v stredu oznámila, že zhabala nákladnú loď z ruskej takzvanej tieňovej flotily podozrivú z prepravy ukradnutého ukrajinského obilia, ktorá bola zadržaná začiatkom marca. Informuje o tom agentúra AFP.
Loď Caffa s dĺžkou 96 metrov smerovala do ruského mesta Petrohrad, keď na jej palubu 6. marca vstúpili ozbrojení príslušníci švédskej polície. Jedného člena posádky zadržali pre podozrenie z porušenia námorného práva, zákona o bezpečnosti lodnej dopravy a z používania falošného dokladu. Prokurátor Hakan Larsson v stredu uviedol, že loď bola medzičasom zhabaná na základe žiadosti o právnu pomoc zo zahraničia, no nešpecifikoval, ktorý štát žiadosť podal.
„Zahraničný orgán požiadal o vykonanie určitých vyšetrovacích úkonov vo Švédsku, vrátane tých, ktoré sa týkajú plavidla Caffa. Rozhodol som o konfiškácii lode, aby súd mohol preskúmať, či môže byť odovzdaná druhému štátu,“ povedal Larsson. Švédska pobrežná stráž v marci informovala, že loď sa nachádza na ukrajinskom sankčnom zozname a plavila sa pod vlajkou Guiney. Podľa ruského veľvyslanectva v Štokholme sú desiati z 11 členov posádky ruskí občania.
Úradujúci šéf operácií pobrežnej stráže Daniel Stenling v marci povedal, že „k dispozícii sú informácie naznačujúce, že loď bola v podstate využívaná na prepravu obilia, ktoré bolo podľa našich vedomostí ukradnuté z Ukrajiny“. Takzvaná tieňová flotila pozostáva z plavidiel, ktoré Rusko používa na obchádzanie sankcií uvalených západnými krajinami za rozpútanie vojny na Ukrajine. Často ide o staré lode v zlom technickom stave, bez riadneho poistenia a s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou.