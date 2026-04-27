Pondelok27. apríl 2026, meniny má Jaroslav, zajtra Jarmila

Zimná rozprávka na konci apríla? Moskva bojuje s nánosmi ťažkého snehu

Husté sneženie v Moskve (Zdroj: X/@BowesChay)
TASR

MOSKVA - Silné sneženie vytvorilo v pondelok v Moskve pre 27. apríl nový rekord v snehovej pokrývke, ktorá dosiahla 12 cm. Informoval o tom meteorológ Michail Leus na svojom telegramovom kanáli. Píše agentúra TASS a denník The Moscow Times.

Pod váhou snehu padlo v hlavnom meste a v Moskovskej oblasti približne 200 stromov. Pre poškodené elektrické vedenie boli prerušené dodávky elektriny v asi 50 dedinách Moskovskej oblasti a cestujúci uviazli v početných dopravných zápchach.

Niektoré letiská dočasne pozastavili lety a mestské úrady vydali „oranžový“ stupeň varovania pred počasím, čo je druhý najvyšší stupeň. Meteorológovia očakávajú, že studené počasie a nárazy vetra potrvajú ďalších 48 hodín.

„Do rána sa v hlavnom meste vytvorila snehová pokrývka s výškou 12 centimetrov. Je to tretí rekord za tento deň. Nikdy predtým nezažila Moskva 27. apríla toľko snehu. Predchádzajúci rekord viažuci sa k tomuto dňu bol 10 cm a držal sa 55 rokov,“ napísal Leus. Podľa mestskej meteorologickej stanice na Všeruskom výstavisku (VDNCh) spadlo v Moskve za cez noc 16 mm zrážok, čím bol prekonaný denný zrážkový rekord z roku 1880, kedy namerali 14,7 mm.

Viac o téme: SnehKalamitaPočasieMoskva
Progresívne Slovensko: Takáč by mal pre PPA odstúpiť zo svojho postu
Tlačová beseda SaS o novele vysokoškolského zákona
V Stupave zrevitalizovali historický park pri kaštieli
Kauza okolo PPA eskaluje: Opozícia vyzýva Takáča na demisiu pre obsah listu EK
Šimečka ide podať trestné oznámenie: Finančná správa mala rozpracovať združenie jeho matky
VAROVANIA pred medveďmi: VIDEO Šelma sa objavila na ceste pri obci aj pri ihrisku! Zvyšujú sa hliadky
AKTUÁLNE Hrôza v obľúbenej rekreačnej oblasti: Našli muža s prestrelenou hlavou! Zasahuje kriminálka
Zimná rozprávka na konci apríla? Moskva bojuje s nánosmi ťažkého snehu
Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko už neexistuje, tvrdí poľský minister zahraničných vecí
Vedci šokujú: Morovú epidémiu v 14. storočí možno spôsobili klimatické zmeny
Ostrá kritika Koleníka! Drexler ho rozniesla v zuboch: Jano, toto čo bolo?! kričala
Smrť Jana Potměšila (†60): Rodina zverejnila detaily poslednej rozlúčky! TAKTO sa s ním budú lúčiť...
Juraj z Mama, ožeň sa opil pod obraz: Najskôr svojim nevestám vulgárne vynadal a potom ich nútil k...
Slávnu herečku vyškrtli zo seriálu: Len pár dní po začatí nakrúcania!
Namiesto smetí našiel 30-tisíc eur! Asistent učiteľa upratoval u rodičov a narazil na ŽIVOTNÝ ÚLOVOK
MILIÓN eur letelo vzduchom: Dirigent počas koncertu urobil prudké gesto a sála v okamihu STUHLA OD HRÔZY!
Najdlhší a najkratší let či šialený počet prestupov: Spoznajte slovenské letecké rekordy
Tisíce ľudí pijú TÚTO KÁVU, no lekárka dvíha VAROVNÝ PRST: Chutí skvele, ale v tele vám môže spôsobiť SPÚŠŤ!
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Prečo niektoré ženy nestarnú tak rýchlo? Správne sérum môže byť kľúč
Kritika 13. dôchodkov? My sme sociálna demokracia, my budujeme sociálny štát, reaguje Kamenický!
Pri Prešove rastie jedna z najnáročnejších stavieb: Tento rok má priniesť zásadný míľnik! (foto)
Padol rekord na realitnom trhu: Najdrahší byt všetkých čias kúpil ukrajinský miliardár! (foto)
Smutné výročie Černobyľu: Ako sa to mohlo stať? Pozrite si najväčšiu jadrovú katastrofu na záberoch, z ktorých mrazí! (foto)

Mimoriadna správa! Francesco Calzona končí na lavičke reprezentácie Slovenska
Fínsko – Kanada: Online prenos zo šlágra MS v hokeji do 18 rokov
Domáca prehra mu zlomila väzy: Niké liga hlási koniec skúseného trénera
Nechutný krosček do hlavy nezostal bez odozvy: Senát udelil dištanc Slovanistovi Takáčovi
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Nová kompa cez Váh medzi Vlčanmi a Selicami je už vo výrobe
Mesto Komárno navrhlo v súvislosti s opravou Vážskeho mosta balík opatrení
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Návrat do pracovného života po rokoch: Ako zmeniť „dieru“ v životopise na silnú stránku
Globálne konflikty zasahujú aj do práce: Viac ako 40 % Slovákov priznáva rozptýlenie, ženy a vysokoškoláci najviac
E-mailová etiketa v ére „všetko je urgentné“: Ako komunikovať a nezblázniť sa
Ako skĺbiť starostlivosť o blízkych s kariérou bez vyhorenia
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Tajná ingrediencia v čučoriedkovom koláči? Určite ju máte doma, no nikdy by vás nenapadlo pridať ju do cesta!
Aktualizácie Windowsu budú menej otravné: Microsoft konečne vypočul používateľov, takto sa zmení tvoj počítač
Pitie alkoholu v mladosti môže mať dohru až v strednom veku. Vedci zistili, čo môže po rokoch spraviť s mozgom
Slovensko má F-16. Svet už pripravuje stíhačky 6. generácie – čo to znamená
Vedci zistili, že telo si zásoby cukru riadi úplne inak, než sme si mysleli. Objavili mechanizmus, o ktorom biológia desaťročia nevedela
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla

Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Opäť nízke nočné teploty? Pri zakrývaní rastlín pozor na tieto časté chyby
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Najsilnejšie dni mesiaca sú tu: Prichádza zlom vo vzťahoch aj nečakaný finančný obrat, pozrite sa, čo nás čaká
