Slovensko zasiahne silný vietor, TU predpovedajú rýchlosť až 135 km/h! Meteorológovia vydali VÝSTRAHY

BRATISLAVA - V utorok zasiahne západné Slovensko silný vietor s rýchlosťou až 70 km/h. Ešte nebezpečnejšia situácia hrozí v horách nad 1500 metrov, kde meteorológovia očakávajú víchricu s rýchlosťou 110-135 km/h, čo je rizikové najmä pre turistov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Na západe Slovenska a v okresoch Námestovo a Tvrdošín sa v utorok (5. 5.) ojedinele očakáva vietor, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 km/h alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 km/h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ, podľa ktorého môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Na západe platia výstrahy od utorka 10.00 h do 19.00 h. O niečo kratšie trvá výstraha v okresoch Tvrdošín a Námestovo a to do 15.00 h.
Sever stredného Slovenska však môže zastihnúť až mohutná víchrica. Vietor na horách v polohách nad 1500 m môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h. Priemerná rýchlosť sa očakáva 70 - 85 km/h. Takáto rýchlosť je nebezpečná pre turistov, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo, preto by mali plány na utorok prehodnotiť. Výstrahy platia od utorka 8.00 h do stredy 6.00 h.