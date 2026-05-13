ZIMA v máji? Počasie opäť šokovalo: VIDEO Sneh sa objavil aj tam, kde by sme ho nečakali!

BRATISLAVA - Májová zima prekvapila celé Slovensko. Po teplom období, búrkach a ochladení sa v stredu ráno objavil sneh nielen v horách, ale aj v nižších polohách. Meteorologické stanice hlásili ranné teploty hlboko pod nulou, pričom na Lomnickom štíte namerali až mínus 9,7 stupňa Celzia.
Ešte minulý týždeň to na Slovensku vyzeralo ako v lete – teploty stúpali vysoko nad 20 °C a mnohí vytiahli krátke rukávy. O týždeň neskôr však prišiel prudký obrat. V noci z utorka na stredu sa do našej oblasti prepadol studený vzduch a máj sa premenil na malú zimnú epizódu.
Už v utorok večer sa od severozápadu začal nasúvať výrazne chladnejší vzduch. Po 22:00 h sa prvé sneženie objavilo vo Vysokých a Nízkych Tatrách, kde dážď postupne prechádzal do snehu, informuje portál o počasí iMeteo.sk. Radar naznačoval, že snehové vločky môžu ojedinele poletovať aj v ďalších vyšších polohách – a presne to sa stalo.
Sneh sa objavil aj tam, kde by sme ho v máji nečakali
Najväčším prekvapením sú zábery zo strediska Lúčky, kde sa v stredu ráno objavil snehový poprašok pod hranicou 1 000 metrov nad morom. To potvrdzuje, že sneženie sa neobmedzilo len na najvyššie hory. Pri intenzívnejších zrážkach hranica sneženia dočasne klesala ešte nižšie.
Na horách sa po teplom období opäť vytvorila zimná kulisa. Teploty sa tam držali okolo nuly alebo pod ňou, vo vysokých polohách panoval výrazný mráz.
Ranné teploty pripomínali skôr február než polovicu mája
O 6:00 h ráno hlásili niektoré meteorologické stanice teploty hlboko pod nulou. Na Lomnickom štíte namerali -9,7 °C, na Chopku -7,3 °C a na Skalnatom Plese -3,7 °C. Pod bodom mrazu bolo aj na Štrbskom Plese s -2,4 °C, na Kojšovskej holi s -1,5 °C, v Podbanskom s -1,4 °C a v Lome nad Rimavicou s -1,0 °C. Chladno však bolo aj mimo najvyšších polôh.
Chladno však bolo aj v nižších oblastiach. Tatranská Javorina mala len +0,1 °C, Telgárt +0,4 °C, Turzovka +0,6 °C a Donovaly či Oravská Lesná +0,8 °C. Brezno hlásilo +1,0 °C. Takéto hodnoty jasne ukazujú, že studený vzduch sa usadil nielen na horách, ale aj v podhorských regiónoch.
Zimné počasie sa po prudkom ochladení nevrátilo len na Slovensko, ale zasiahlo aj ďalšie časti Európy. Sneh dnes hlásili Alpy, Česko aj horské oblasti Slovinska. V rakúskom Tirolsku sa biela pokrývka objavila miestami už od približne 800 metrov nad morom a niektoré severoalpské doliny sa prebudili do úplne zimnej krajiny. Sneženie zasiahlo aj Slovinsko, kde sa hranica sneženia na severe krajiny znížila približne k 1000 metrom. Zábery z horských sediel a vyššie položených oblastí ukazujú, že ochladenie v strednej Európe je mimoriadne výrazné a potvrdzuje, ako rýchlo sa po sérii búrok a výdatných zrážok dokáže počasie v priebehu mája zmeniť.