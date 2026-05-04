TOTO tu nebolo 40 rokov! VIDEO Zábery ako z iného sveta: V obľúbenej dovolenkovej destinácií šokovalo počasie

KRÉTA - Obľúbená letná destinácia Slovákov zažila začiatkom mája šokujúce prebudenie. Horské oblasti gréckeho ostrova pokryl začiatkom mája sneh a krúpy, pričom Anógia sa na pár hodín premenila na zimnú rozprávku. Nečakaný vpád studeného vzduchu zaskočil domácich aj turistov, ktorí namiesto slnka a pláží našli biele svahy, studený vietor a teploty blízke nule.
Zábery z dronu televízie Kriti TV, ktoré nakrútil kameraman Tásos Vrentzos, zachytili zasnežené vrcholy nad 1 500 metrov, biele svahy a dedinu, ktorá sa na pár hodín premenila na zimnú pohľadnicu. Obyvatelia hovorili o „dvojtvárnom počasí“ – jar a zima bok po boku.
Nedeľné ráno s krúpami a snehom
V Anógiách sa nedeľa začala krupobitím, zatiaľ čo vyššie položené časti zasiahli aj snehové prehánky. V dedine panoval čulý ruch – niektorí sa ponáhľali do práce, iní vybehli von, aby si nezvyčajný úkaz odfotili.
„Ráno nás prekvapili krúpy a vo vyšších polohách aj sneh. Nie je to úplne prvýkrát, čo sa to v máji stalo, ale vždy nás to zaskočí. Na horách snežilo, v dedine padalo najmä krupobitie. Počasie má svoje vrtochy a my sa len čudujeme, čo si ešte vymyslí,“ opísal pre grécky portál Neakriti.gr starosta Anogií, Sokratis Kefalogiannis.
Dodal, že pastieri už mali stáda vyhnané na horské pasienky. „Teploty klesli pod desať stupňov, čo im situáciu sťažuje, ale verím, že to zvládnu. Zrážky od marca boli dostatočné, zásoby vody máme pokryté. Myslím si, že máj sa nakoniec bude správať skôr ako leto než ako zima,“ uviedol.
Toto si pamätajú naposledy v roku 1986
Miestni obyvatelia si na takéto nezvyčajné počasie nevedeli dlho spomenúť. Niektorí starší si vybavili podobný májový sneh spred štyroch desaťročí.
„To sneženie netrvalo dlho,“ povedali miestni. „Takéto obrázky sme v máji videli naposledy v roku 1986. Nezbláznil sa len počasie, ale aj ľudia,“ dodali starší s humorom.
Napriek tomu, že väčšina turistov prišla na Krétu za slnkom a plážami, zimná atmosféra ich očarila. Mnohí zamierili do horských taverien, kde si pri krbe vychutnali tradičné anogejské jedlá. „O deviatej ráno snežilo a dokonca sa to aj udržalo. Pre turistov je to krásne, na oddych ideálne, ale pre poľnohospodárov to nie je dobré – môže to spôsobiť škody,“ opísala ranný zážitok skupina návštevníkov z Heraklionu
Silný vietor komplikoval dopravu
V Heraklione sa ráno nieslo v znamení krúp, prudkého dažďa a vetra. Obyvatelia hovorili o „vôni hlbokej zimy“ na začiatku mája. Silné poryvy vetra spôsobili problémy aj v prístave. Výletná loď s približne 1 000 pasažiermi nedokázala zakotviť a musela pokračovať do Pireusu. Druhá loď zakotvila len s pomocou dvoch remorkérov.
Podľa meteo.gr sa teploty v najchladnejších lokalitách pohybovali len tesne nad nulou. V Samaríi bol 1 °C, v miesta ako Potamoi, Falasarna, Tzermiado, Anógia hlásili 4 °C. O stupeň viac bolo v Askifoui a Melampese.
Miestny meteorológ Kostas Lagouvardos uviedol, že od tohto týždňa sa má počasie stabilizovať. Hoci máj na chvíľu ukázal zimnú tvár, podľa meteorológov sa už od začiatku týždňa očakáva výrazné oteplenie. Jar sa tak má na Krétu vrátiť v plnej sile a zimná epizóda zostane len krátkou, no pôsobivou pripomienkou toho, aké premenlivé vie byť počasie v Stredomorí.