Dráma okolo Ficovej cesty do Moskvy: Hovorilo sa o zákaze preletu, Česko ho povolilo!

PRAHA - Ruský denník Moskovskij Komsomolec informoval, že ČR zakázala slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi využiť jej vzdušný priestor na prelet počas jeho budúco týždňovej cesty do Moskvy, ktorú navštívi pri príležitosti osláv Dňa víťazstva. Český rezort diplomacie však pre portál Novinky.cz uviedol, že tvrdenie ruského denníka pravdivé nie je.
„Niektoré európske krajiny už zakázali Ficovmu lietadlu využiť ich vzdušný priestor na let do Ruska - konkrétne Česká republika a Poľsko,“ napísal Moskovskij Komsomolec. Hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Adam Čörgő však tvrdenie denníka vyvrátil.
„Slovenská strana podala štandardnú žiadosť o povolenie na prelet a to bolo bezodkladne vydané,“ povedal Čörgő pre Novinky. „Tvrdenia o ‚zákaze‘ sú nepravdivé,“ dodal. Česko sa tak podľa hovorcu nepridalo ku krajinám, ktoré Ficovi prelet zakázali. Toto opatrenie prijalo Estónsko, Lotyšsko, Litva aj Poľsko. Premiér SR Moskvu navštívi už po niekoľkýkrát. Portál Novinky zdôrazňuje, že nateraz zostáva nejasné, akú cestu nakoniec zvolí. Jednou z možností, ktorú zvažuje, je údajne aj cesta autom.