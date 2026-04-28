Dievča (14) otehotnelo s kolotočiarom: Hrozilo mu 8 rokov, skončil s PODMIENKOU! Súd vysvetľuje DÔVOD

JIHLAVA - Hrozilo mu až osem rokov väzenia, napokon odišiel od súdu len s podmienkou. Prípad kolotočiara z Vysočiny, ktorý mal v roku 2024 opakovane pohlavný styk so 14‑ročnou školáčkou za miestnou hasičskou zbrojnicou, po čom otehotnela, skončil prekvapivo miernym trestom. Súd totiž prihliadol na to, že muž s dievčaťom zostal, prevzal zodpovednosť a dnes spolu vychovávajú dieťa.
Kolotočiar, ktorého vek nie je z rozsudku zrejmý, čelil obžalobe z pohlavného zneužitia. O prípade informovali Novinky.cz. Podľa spisu sa so školáčkou stretol v septembri 2024 trikrát. Všetky súlože boli nechránené a pri poslednom stretnutí už muž vedel, že dievča má len 14 rokov. Práve vtedy došlo k otehotneniu.
Okresný súd v Jihlave mu napriek tomu uložil iba ročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 14 mesiacov. Kľúčovým argumentom bolo, že muž „nezmizol na ďalšie štácie“, ale s dievčaťom zostal, stará sa o dieťa a vedie s ňou rodinný život.
Žalobkyňa sa odvolala, súd jej argumenty však odmietol
Proti verdiktu sa odvolalo štátne zastupiteľstvo. Podľa žalobkyne mal muž zjavne rozpoznať, že dievča ešte nedovŕšilo 15 rokov, a súd sa dostatočne nezaoberal dopadmi činu na jej ďalší život.
„Súlože boli nechránené, čím obžalovaný prejavil určitú ľahostajnosť k následkom. Súd sa nezaoberal dopadom činu na ďalší život poškodenej, keď za situácie, kedy vzhľadom k svojmu nízkemu veku nebola plne spôsobilá rozhodovať o tom, že sa stane matkou, bolo počaté dieťa,“ uviedla žalobkyňa. Zároveň upozornila, že nie je isté, či súčasný rodinný model vydrží aj do budúcna.
Krajský súd v Brne však argumenty žalobkyne odmietol. Senát vedený Lenkou Králíkovou potvrdil pôvodnú podmienku a označil konanie muža za exces z inak slušného života.
„K námietke štátnej zástupkyne, že nemožno predvídať, či aktuálna situácia, kedy sa obžalovaný stará o dieťa a má s poškodenou partnerský vzťah, vydrží, súd uvádza, že táto úvaha je čisto špekulatívna. Súd nemôže trestať budúce konanie obžalovaného, naopak musí vychádzať zo skutočností známych pri ukladaní trestu, pričom tieto okolnosti obžalovanému poľahčujú,“ skonštatovali sudcovia.